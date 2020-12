Blaha sa pochytil s Baránikom: Dôvodom bola Gorila a súčasné obvinenia veľkých rýb

"Prokurátori sú tu na to, aby zhodnotili trestnoprávnu rovinu vyšetrovaných záležitostí, súdy relevantnosť dôkazov,“ povedal zástupca liberálov. S podpredsedom strany Smer-SD Ľubošom Blahom sa v diskusii prekárali, či zodpovednosť za Gorilu a podozrenia, ktoré z nej vyplývajú, sa týkajú skôr bývalých predstaviteľov SDKÚ či línie Smeru-SD pod vedením Roberta Fica.

Predseda poslaneckého klubu Sme rodina v Národnej rade SR a podpredseda hnutia Peter Pčolinský je tiež presvedčený, že ak v ostatných policajných akciách prišlo k obvineniu, musela mať na to polícia dôkazný podklad. „Bude na súdoch, aby rozhodli, či je tých dôkazov veľa alebo málo. Verím tomu, že ak niekto niečo spáchal, dostane za to aj trest,“ uviedol. Nemyslí si, že by išlo o nejakú politickú objednávku.

Zdroj: TASR - Jaroslav Novák

Nezaradený poslanec NR SR a člen mimoparlamentného Hlasu-SD Matúš Šutaj Eštok skritizoval postup polície napríklad pri zatýkaní spolumajiteľa Penty. Mieni, že išlo najmä o demonštráciu sily a moci. "Nabehne tam 60 kukláčov, ktorí 15 minút čakajú na výťah. Naozaj si myslíte, že pán Haščák si v kancelárii zhromažďuje dôkazy?“ pýta sa Šutaj Eštok, ktorý za akciami polície vidí snahu prekryť neschopnosť vlády riešiť pandemickú situáciu.

Reforma justície

Diskutujúci sa vyjadrovali aj k aktuálnej téme reformy justície, týkajúcej sa i možnosti odobrať právomoci ústavného súdu posudzovať súlad prijímaných právnych noriem s ústavou. Pčolinský si myslí, že ústavný súd by mal mať špecifikované prípady, v ktorých sa môže vyjadrovať k zhode prijímanej legislatívy, napríklad v prípade základných ľudských a občianskych práv a slobôd. Nemyslí si však, že by sa sudcovia mali vyjadrovať k sebe samým.

Zdroj: Topky/Maarty

„To znamená, že ak my dáme do ústavy to, že sudcovia majú mať bezpečnostnú previerku, ústavný súd, ktorého sa to týka, povie, že to nie je v súlade s ústavou. Pýtam sa, či je to v poriadku, ja si myslím, že nie," dodal Pčolinský. Baránik sa v prípade reformy justície priznal, že ide o zložitú tému, pri ktorej sa stále vedú debaty. "Do utorka sa to môže vyjasniť,“ uviedol poslannec SaS v súvislosti s tým, že plénum by o návrhu malo na utorkovom (8.12.) zasadnutí hlasovať.

Matúš Šutaj Eštok upozornil, že koalícia si zvykla prijímať zákony v skrátenom legislatívnom konaní, bez odbornej diskusie a to aj v prípadoch, že legislatíva nesúvisí s koronakrízou. "Za tejto situácie je nebezpečné prijímať také vážne zásahy ako ústavné zmeny,“ zdôraznil.