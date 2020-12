VIDEO Matovič to s figou borovou na kamere poriadne roztočil: Náklad od opozície aj progresívcov

Premiér vo videu naráža na kritické ohlasy po tom, ako sa rozhodol aplikovať pilotný projekt otvárania škôl na práve jednu zo škôl, ktorú navštevujú jeho dve dcéry. Niektorí to považujú za papalašizmus. "Dnes celé Slovensko rieši, prečo Matovič je papaláš a prečo chce, aby jeho dve dcéry išli do školy. Vraj je to rodinkárstvo, vraj je to klientelizmus. Figu borovú!" odkázal kritikom Matovič, pričom neskôr gesto figy borovej ukázal aj na kameru pri niekoľkominútovom vysvetľovaní, prečo pristúpil na otvorenie práve školy, kde sa nachádza jeho rodina.

VIDEO Premiéra Igora Matoviča o školách a ich otváraní:

Kto tomu nerozumie, tomu ukáže toto gesto, píše europoslanec Šimečka

Jedným z prvých kritikov tohto videa bol europoslanec Michal Šimečka z Progresívneho Slovenska. "Výber "pilotnej školy" je podľa neho ukážkou férovosti, pretože nemôže diskriminovať školu kam chodia jeho deti, a každý by na jeho mieste konal rovnako. Kto to nechápe, tomu odkazuje gesto na fotke," priložil ku svojim slovám screenshot zo spomínaného videa Šimečka. "Toto je plán pre otvorenie škôl? Vo štvrtok večer vymyslieť takto masívnu operáciu, a potom čakať, že ju niekto iný do pondelka zrealizuje? Načo máme celý štátny aparát, tisícky úradníkov a analytikov, ktorí to mohli za tie mesiace do detailu prepočítať, vymyslieť a pripraviť? Ak si na takýto štýl vládnutia zvykneme, je to cesta do pekla," odkázal Matovičovi Šimečka.

Takto sa riadi menší startup, nie výkonná moc, hovorí Truban

K Šimečkovej kritike sa pridal aj niekdajší líder Progresívneho Slovenska Michal Truban. Ten Matovičove počíňanie nazval absurdným levelom mikromanažmentu. "Základných a stredných škôl máme na Slovensku viac ako 2700. Premiér pritom obchádza ministra školstva, z ktorého ostal už len štatista a x ďalších úrovní verejnej správy. Ak by ste nevedeli, že toto je (pre veľa detí tragická) realita, povedali by ste, že je to námet na absurdnú komédiu. Takto sa dá uriadiť menší startup. Ale centrálnu výkonnú moc v štáte snáď nemáme na to, aby sa jej vrchný predstaviteľ v takejto kríze na celé dni z trucu vytesnil do mikroprojektu otvorenia pár škôl," školí premiéra Truban, ktorý sa teraz okrem iného angažuje aj na ministerstve Veroniky Remišovej.

Video po "výprasku" vo voľbe generálneho prokurátora, tvrdí prezieravý Blaha

V neposlednom rade sa ku kritike spomínaného videa už aj s predpokladom pridal kontroverzný poslanec Ľuboš Blaha. Ten vidí za natočením videá iný úmysel ako mimoparlamentní progresívci. "Po tom, ako dostal výprask pri voľbe generálneho prokurátora, sa nahlas uvažovalo, že zase ide skákať pod vlak... Ale nakoniec nie - natočil videjko," dodal v štipľavých riadkoch Blaha.

"Chcel to celé vyžehliť, ale v jeho videjku z neho vyliezlo priam štátnické gesto - urobil figu borovú a do očí sa vysmieval všetkým deťom a rodičom na Slovensku," myslí si Blaha.