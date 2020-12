MIMORIADNE Po Slovensku behá šialenec, ktorý dobodal ženu: FOTO Polícia vyhlásila celoštátne pátranie

HLOHOVEC - Trnavskí kriminalisti od včera intenzívne prehľadávajú miesta a pátrajú po 43-ročnom Róbertovi Herákovi, ktorý mal na parkovisku v Hlohovci zaútočiť na svoju bývalú družku. Žene podľa polície spôsobil najmenej 10 bodno-rezných rán do oblasti krku, hrudníka a rúk.

O ozbrojenom páchateľovi, ktorý sa pohybuje v uliciach, sme vás informovali v pondelok. Polícia dnes priblížila, že mal na parkovisku v Hlohovci fyzicky napadnúť svoju bývalú družku. "Na ženu zaútočil v aute a na sedadle spolujazdca ju niekoľkokrát bodol nožom. Žene spôsobil najmenej desať bodno-rezných rán do oblasti krku, hrudníka a rúk. So zraneniami ju ešte vozil v aute, najskôr ju chcel nechať v lese, no nakoniec ju vyložil v areáli myjavskej nemocnice. Zranenej 40-ročnej žene poskytli pomoc zdravotníci v nemocnici," uviedla krajská policajná hovorkyňa Mária Linkešová.

Zdroj: Polícia SR - Trnavský kraj

Vyšetrovateľka KR PZ v Trnave vyšetruje útok na ženu ako obzvlášť závažný zločin vraždy za krízovej situácie v štádiu pokusu. Mužovi môže hroziť trest odňatia slobody na 25 rokov až doživotie. "Polícia vyhlásila po mužovi celoštátne pátranie. Herák sa zdržiava na neznámom mieste, nie je vylúčené, že sa môže pohybovať najmä po západnom Slovensku," informuje polícia. Naposledy používal osobné auto Škoda Octavia sedan s evidenčným číslom TT469DF striebornej metalízy.