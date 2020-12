Čaputová je v karanténe: Trenčanom poslala jasné odporúčanie

BRATISLAVA - Prezidentka SR Zuzana Čaputová odporúča obyvateľom Trenčína a okolia, aby sa išli dať otestovať na ochorenie COVID-19 v rámci plošného testovania regiónu. Uviedla to na sociálnej sieti. Informovala, že telefonovala aj s primátorom Trenčína Richardom Rybníčkom a ten ju uistil, že odberné miesta sú pripravené zvládnuť aj vyšší záujem o testovanie. Výsledky sobotného testovania v okrese Trenčín podľa prezidentky dokazujú, že situácia v tejto oblasti nie je dobrá.

"Cením si, že trenčianska samospráva vzala iniciatívu do vlastných rúk a dala možnosť všetkým Trenčanom a Trenčiankam otestovať sa. Počty pozitívnych potvrdzujú, že situácia v okrese Trenčín nie je dobrá, potešiteľný je však záujem o testovanie," uviedla prezidentka.

Viac informácií o koronavíruse nájdete aj na Facebooku

Doplnila, že testovanie pokračuje aj v nedeľu a účasť odporúča každému z Trenčína a okolia. "Je to maximum, čo dnes môžeme urobiť pre ochranu svojich najbližších pri štedrovečernom stole a zároveň je to aj prejav solidarity so zdravotníkmi v trenčianskej nemocnici, ktorí sa aj počas sviatkov budú starať o zvyšujúci sa počet chorých na nový koronavírus," skonštatovala hlava štátu.