KORONAVÍRUS Núdzový stav sa má skončiť 29. decembra, s ním aj zákaz vychádzania

Termín 29. decembra je uvedený aj v uznesení vlády, ministri oznamovali, že sprísnené protiepidemiologické opatrenia by mali platiť do 10. januára 2021. Poslanci parlamentu sú pripravení prísť na hlasovanie do konca roka. Hlasovanie je zatiaľ presunuté na najbližšiu schôdzu. Opätovné predlžovanie núdzového stavu je nejednoznačné a koalícia chce nejasnosti vyriešiť práve spomínanou novelou.

V sobotu sa zatvoria prevádzky a od 5.00 h bude platiť aj zákaz vychádzania. Platí však viacero výnimiek. Povolená je napríklad cesta za prácou, nákup potravín, liekov či krmiva, cesta na poštu aj do výdajne tovaru. Otvorené tiež môžu byť lyžiarske strediská aj kostoly. Povolený je aj pobyt v prírode či šport v exteriéri.

Rovnako možno vycestovať v prípade zabezpečenia starostlivosti o blízku osobu, povolená je aj cesta s dieťaťom za rodičom alebo osobou, ktorá má právo styku s dieťaťom. Navštíviť možno dieťa, ktoré je umiestnené v centre pre deti a rodiny na základe rozhodnutia súdu. Výnimka platí aj na cestu klienta zariadenia sociálnych služieb, rodinného príslušníka alebo blízkej osoby klienta zariadenia sociálnych služieb do alebo z tohto zariadenia, ďalšou podmienkou je negatívny test na nový koronavírus.