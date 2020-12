Poslanec SaS reaguje na obvinenie Žigu: O väzbe poslancov rozhodujú poslanci v parlamente

BRATISLAVA - Exministra hospodárstva a poslanca za Hlas – SD Petra Žigu obvinila NAKA. Ten by mal byť vyšetrovaný na slobode. Či môžu vziať akéhokoľvek poslanca do väzby, rozhodujú jeho kolegovia v parlamente, vysvetlil pre topky.sk poslanec Alojz Baránik (SaS).

„Národná rada musí rozhodnúť o tom, či obmedzí poslanca na slobode a môžu ho vziať do väzby. Pokiaľ mám správne informácie, tak takáto požiadavka vyšetrovateľom nebola vznesená,“ povedal pre topky.sk poslanec a člen Mandátového a imunitného výboru NR SR Alojz Baránik (SaS). Podľa neho je teda možné, že Petra Žigu budú vyšetrovať na slobode.

Ak by do parlamentu predsa len prišla požiadavka o vzatí do väzby nejakého poslanca, jeho poslanecký mandát nezaniká a stále trvá. „To, že mu bolo vznesené obvinenie alebo by bol aj obmedzený na slobode ešte neznamená, že je naozaj aj vinný. Aj na poslanca sa hladí tak, ako keby bol nevinný až dovtedy, pokiaľ súd nerozhodne inak,“ vysvetlil Baránik. Informácia o obvinení Petra Žigu ho neprekvapila, lebo sa o tom v kuloároch hovorilo už dlhšie.