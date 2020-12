FOTO Europoslankyňa Beňová (52) si užíva materstvo: Sú chvíle, keď mi začína byť jedno ako vyzerám, priznáva

Únava a určovanie si priorít

Beňová ale priznáva, že v týchto dňoch to má okrem pracovných povinností skutočne napäté „Sú chvíle keď vám je jedno ako vyzeráte. Mávam ich teraz častejšie. Poznáte to, je 3:54, dieťa, buď hladné alebo počurkané alebo proste “len tak” plače v postieľke a vy hráte so svojou polovičkou hru na tichú výdrž, že kto to prvý z vás vzdá a vstane z postele aby to vyriešil," popisuje zážitky Beňová.

"V tejto disciplíne zatiaľ prehrávam a vzdávam to prvá väčšinou ja. Môj muž mi potom ráno s prekvapeným výrazom povie “To fakt? Ani som ju nepočul”. Ale zas, prinesie mi každé ráno raňajky do posteľ,“ pokračuje europoslankyňa.

Ťažšie dni

Nie sú to však len chvíle radosti, ktoré Beňová s maličkou dcérkou prežíva. Niekedy je to skutočne výzva. „Dnes má plačlivý dníček. Ale až keď odišiel tatino do kancelárie, lebo s ňou bol doobeda aby som mohla skočiť nakúpiť nejaké darčeky vianočné. No a tak poobedie moja malá víla preplačkala kvôli brušku. Ale už je to lepšie oveľa ako pred pár týždňami a doma sme si už na moje kruhy pod očami v pohode zvykli,“ popisuje čerstvá mamička.

Beňová priviedla na svet dcérku Leu začiatkom novembra, ktorú má spolu s partnerom Ľubomírom Klčom, o ktorom sa dlhší čas špekulovalo, že má k Beňovej blízko.