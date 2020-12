Lekári bez hraníc varujú: S vakcínou nemamé nič vyhraté! Nikto by nemal zarábať na pandémii

ŽENEVA - Látka spoločnosti Moderna vyžaduje prevoz pri -20 stupňoch Celzia, látka spoločnosti Pfizer/BioNTech dokonca -70 stupňoch Celzia. To je chladnejšia teplota, než býva počas arktických zím. Je teda potrebné zachovať tzv. ultra-chladový reťazec. To je obrovská výzva, čo sa týka prevozu, spôsobe uchovávania aj použitie - obzvlášť v prostredí s limitovanými zdrojmi, kde pracujú Lekári bez hraníc.

"Svet sa zatajeným dychom očakáva schválenie vakcín proti COVID-19, ešte ale nie je čas oslavovať," hovorí lekár Sidney Wong, výkonný riaditeľ Kampane za dostupnosť liekov Lekárov bez hraníc. "Práve teraz sme svedkami situácie, keď veľký podiel obmedzeného počtu prvých dávok drží v rukách malá hŕstka krajín ako Spojené štáty americké, Veľká Británia a členovia Európskej únie. Pre skorú dodávku do ostatných krajín toho zostalo veľmi málo. My by sme chceli vidieť rýchle navýšenie celkových globálnych zásob, aby bolo viac vakcín v obehu a dávky boli prideľované podľa kritérií verejného zdravia Svetovej zdravotníckej organizácie. Nie podľa schopnosti daných krajín za ne zaplatiť. "

Očakávané obmedzenia v spojitosti so zásobami prvých vakcín proti COVID-19 boli umelo vytvorené systémom, ktorý dovolil farmaceutickým korporáciám rozhodovať o tom, kto bude môcť tieto vakcíny v budúcnosti vyrábať. Moderna bola jedinou spoločnosťou, ktorá sa zaviazala k tomu, že počas pandémie nebude vymáhať právo vyplývajúce zo svojich patentov.

Aby mal tento sľub zmysel, mala by Moderna zdieľať svoje duševné vlastníctvo, technológie, dáta a know-how. Tým by umožnila ostatným výrobcom maximalizovať produkciu týchto potenciálne život zachraňujúcich vakcín. Spoločnosti Pfizer / BioNTech nenačrtla žiadne plány zdieľať svoje technológie, chránené na základe duševného vlastníctva. Aby sa zvýšila svetová kapacita výroby a zásobovania, Pfizer / BioNTech by mali svoje výrobky vystaviť pod otvorenou licenciou a zdieľať svoje technológie s ostatnými výrobcami vakcín.

Kľúčová je transparentnosť

Veľká Británia schválila núdzové použitie tejto vakcíny začiatkom decembra. Vývoj oboch testovaných vakcín získal značnú podporu z verejných zdrojov. Tieto peniaze ale nezaväzujú spoločnosti k transferu technológií, transparentnosti v nákladoch ani k predaju vakcín za výrobnú cenu. Transparentnosť naprieč spektrom je však kľúčová pre zaistenie dostupnosti vakcín.

Obe korporácie pritom udržali dôležité dáta o vývoji a výskume, klinickej štúdii a informácie o výrobnej cene v tajnosti, tzn. mimo kontroly verejnosti. Niektoré spoločnosti vyvíjajúce vakcínu proti COVID-19, ako je napríklad AstraZeneca, sa zaručili predávať ju počas pandémie "bez zisku". Kým Pfizer a Moderna oznámili, že vakcíny za výrobnú ceny predávať nebudú. Moderna získala takmer 2,5 miliardy dolárov z amerických vládnych fondov. Napriek tomu Moderna navrhuje cenu 50-74 dolárov na osobu (za obe potrebné dávky) pre predaj v krajinách s vysokým príjmom, vrátane USA. To je zatiaľ jedna z najvyšších cien potenciálnej vakcíny proti COVID-19, ktorá kedy bola uvedená. V tejto chvíli nie je jasné, za akú cenu chce spoločnosť vakcínu predávať v krajinách s nízkymi alebo strednými príjmami.

Vývoj vakcíny spoločnosti Pfizer zase podporil grant nemeckej vlády vo výške skoro 443 miliónov dolárov. Spoločnosť ho získala prostredníctvom svojho partnera BioNTech. Dosiahla tiež na pôžičku presahujúcu 118 miliónov dolárov od Európskej investičnej banky. Podľa aktuálnych informácií Pfizer plánuje cenu nastaviť na 40 dolárov na osobu (za obe dávky).

"V momente tak dôležitých pokrokov, ktoré vzbudzujú nádej, je skľučujúce pozorovať, ako farmaceutické spoločnosti ukrývajú informácie kľúčové pre zaistenie dostupnosti vakcíny pred dohľadom verejnosti," povedala Dana Gillová, americká poradkyňa Kampane za dostupnosť liekov Lekárov bez hraníc. "Farmaceutické korporácie a vlády týmto spôsobom znižujú svoju zodpovednosť voči daňovým poplatníkom a verejným subjektom, ktorí vývoj vakcín hradili a teraz za ne budú platiť. Verejnosť má právo na informácie a bez transparentnosti nemôže dosiahnuť férových cien. A ani vlády nemôžu vyjednávať o nižších cenách založených na skutočných nákladoch. Pfizer a Moderna by mali ísť príkladom a informácie o vývoji vakcíny sprístupniť. Žiadnej spoločnosti by nemalo byť umožnené z pandémie profitovať. "

Zaistenie férového prístupu však nezávisí iba na dostatočných zásobách a dostupnej cene. Obe vakcíny totiž vyžadujú pre svoje uchovanie i prepravu nezvyčajne nízku teplotu. Látka spoločnosti Moderna vyžaduje prevoz pri -20 stupňoch Celzia, látka spoločnosti Pfizer / BioNTech dokonca -70 stupňoch Celzia. To je chladnejšia teplota, než býva počas arktických zím. Je teda potrebné zachovať tzv. ultra-chladový reťazec.