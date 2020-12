KORONAVÍRUS Truban nakladá Matovičovým ministrom: Pred týmto som už varoval dávno!

Michal Truban

Zdroj: TASR - Jaroslav Novák

BRATSLAVA - Bývalý predseda mimoparlamentnej strany Progresívne Slovensko Michal Truban sa v najnovšom príspevku pustil do vládneho aparátu - konkrétne do ministrov z vlády Igora Matoviča. Varuje, že podnikatelia už prestávajú mať s aktuálnym stavom trpezlivosť a vymyká sa to z rúk.