Nová spolupráca na scéne: K Remišovej práci priložil pomocnú ruku Truban od progresívcov!

Veronika Remišová a Michal Truban

Zdroj: TASR/Radovan Stoklasa, Topky/Vlado Anjel

BRATISLAVA - Na politickej scéne kde-tu prichádza k spolupráci parlamentných strán či politikov (zväčša opozičných) s tými mimoparlamentnými. Teraz ale prichádza presný opak a pomocnú ruku k dielu v sektore IT prišiel podať Michal Truban z Progresívneho Slovenska, ktoré sa so stranou Spolu tesne nedostali do parlamentu. Politiku však zahodil za hlavu a rozhodol sa pozrieť na projekt na ministerstve Veroniky Remišovej, kde sa rieši aj digitalizácia a problematika IT.