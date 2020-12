Chorobnosť na respiračné ochorenia klesla: Menej bolo aj prípadov chrípky

Chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia klesla o 1,2 percenta. Úrad eviduje 651 prípadov. "Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Nitrianskom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji," priblížil ÚVZ. Choré na chrípku a rovnako aj na ARO boli najmä deti do piatich rokov.

Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu bolo hlásené v desiatich výchovno-vzdelávacích zariadeniach. Išlo o desať materských škôl v Košickom kraji. V 49. kalendárnom týždni nebol hlásený prípad SARI. Chrípková sezóna trvá od 40. kalendárneho týždňa roka do 18. kalendárneho týždňa nasledujúceho roka, určila to Svetová zdravotnícka organizácia (WHO). Je charakteristická zvýšenou chorobnosťou na akútne respiračné ochorenia vrátane chrípky a jej podobných ochorení.

Pokiaľ ide o chrípku, najdostupnejšou a najúčinnejšou špecifickou ochranou je podľa epidemiológov každoročné očkovanie. Na Slovensku ho hradia všetky zdravotné poisťovne. Najvhodnejší čas na očkovanie je počas jesenných aj zimných mesiacov až do objavenia sa epidémie chrípky.