Očkovanie proti COVID-19 na Slovensku sa blíži: Tieto skupiny ľudí by si mali dať na vakcínu pozor!

BRATISLAVA - Očkovanie proti COVID-19 spôsobuje vášne na celom svete. Niektorí občania ho úplne odmietajú, iní majú vo vakcináciu dôveru a dúfajú, že sa tým konečne podarí zamedziť nekontrolovanému šíreniu nebezpečného ochorenia. Slovenskí odborníci prezradili, ktoré skupiny obyvateľov sú rizikové a mali by si dať na očkovanie pozor, prípadne by sa mu mali úplne vyhnúť.

V relácii Na telo Plus televízie Markíza tento týždeň diskutovali minister zdravotníctva Marek Krajčí, infektológ Pavol Jarčuška a odborník na tropickú medicínu, infektológiu a onkológiu Vladimír Krčméry, Témou bolo očkovanie proti COVID-19 a bezpečnosť vakcín, ktoré by onedlho mohla schváliť Európska lieková agentúra (EMA). Potom budú distribuované aj na Slovensko, ktoré by ich mohlo dostať koncom januára.

Na otázku, prečo nie sú farmafirmy ochotné prevziať zodpovednosť za vedľajšie účinky, Marek Krajčí uviedol, že je to práve preto, že nie sú u vakcín dostatočne dlhé testovacie periódy. Preto musia prípadne dôsledky znášať jednotlivé štáty. Dobrou správou podľa neho ale je, že napríklad americká firma Moderna, ktorá tiež ponúkla na schválenie EMA svoju vakcínu, sa mala údajne vyjadriť, že takúto zodpovednosť preberie. Čiže aj v tejto oblasti svitá na lepšie časy.

Minister zdravotníctva Marek Krajčí Zdroj: Topky - Maarty

V prípade, ak by mali občania záujem o nejakú konkrétnu vakcínu viac, bol by minister zdravotníctva rád, keby mali možnosť výberu. "My sa budeme snažiť ako ministerstvo zabezpečiť ľudí kvalitnými presnými informáciami, aby si naozaj zistili, keď sa rozhodnú, že nechcú túto mRNA vakcínu, ale chcú radšej adenovírusovú vakcínu, čo bude od AstryZeneca, tak nech si počkajú na tú. Ja si myslím, že by v tomto by mala byť sloboda. Buďme naozaj moderní a múdri v tom, že nikto do nikoho netlačíme, ale nech sú informácie také kvalitné, aby sa všetci dokázali dobre rozhodnúť," uviedol Marek Krajčí.

O tom, ktoré profesie či skupiny obyvateľstva, by mali byť zaočkované ako prvé, sa toho už povedalo dosť. V relácii však odznela aj otázka, čo v prípade kontraindikácii. Pre koho predstavuje vakcína riziko? "Každý liek má takzvané absolútne kontraindikácie a relatívne kontraindikácie. Tie absolútne kontraindikácie, čo sa týka týchto vakcín, je akútna koronavírusová infekcia, nejaké akútne práve prebiehajúce horúčnaté ochorenie a potom precitlivelosť na niektorú zo zložiek. V prípade vakcíny mRNA je to veľmi jednoduché, lebo pomocné látky prakticky neexistujú, je tam len to mRNA, lipidový obal. To sú kontraindikácie, o ktorých v danej chvíli vieme," vysvetlil profesor Pavol Jarčuška s tým, že relatívnych kontraindikácii je tak, ako aj u každého iného lieku, viac.

Profesor Pavol Jarčuška Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Pozor by si mali dať ľudia s autoimunitnými ochoreniami, s alergiami, alebo takí, ktorí už mali závažnú alergickú reakciu na inú vakcínu. Každý takýto prípad by mal individuálne posúdiť lekár. Na Slovensku by mohlo o desiatky tisíc pacientov.

Profesor Vladimír Krčméry na margo nebezpečnosti vakcíny uviedol že v minulosti sa vo Švédsku proti chrípke zaočkovalo 7 miliónov ľudí a ťažké nežiadúce účinky mali len šiesti ľudia. "Chcem zdôrazniť, že žiadna lieková agentúra si netrúfne dodať na hromadné použitie pre stovky miliónov ľudí očkovaciu látku, ktorá by bola problematická z hľadiska bezpečnostného profilu," dodal.

Ilustračné foto Zdroj: TASR/AFP - Tobias Schwarz

Podľa Krčméryho, ak budeme mať zaočkovanosť 30 percent, tak budeme musieť s týmto koronavírusom "žiť a chátrať". Ak bude zaočkovaných 70 percent, tak môže dôjsť k scenáru, že sa konečne zbavíme aj nosenia rúšok. Čím vyššia zaočkovať, tým väčšia sloboda.