Záujemcovia o ruskú vakcínu dostali jasné upozornenie: Táto vec by mohla všetko pokaziť!

Už skôr sa proti požívaniu alkoholu po očkovaní vyslovila podpredsedníčka ruskej vlády Taťjana Golikovová. Tá ale nabádala krajanov iba k "obmedzeniu spotreby liehovín".

Popovová objasnila, že v záujme zdravia sa alkohol nesmie piť "ani pred, ani po, ani počas" očkovania, ktoré pozostáva z dvoch dávok očkovacej látky. Vysvetlila to tým, že požitím liehovín sa organizmus pustí so všetkou vervou do detoxikácie, čo sa ale deje na úkor vytvárania imunity. Skrátka, organizmus by mal dostať šancu vytvoriť si správnu obrannú reakciu po očkovaní.

"Prinajmenšom dva týždne pred očkovaním je nutné prerušiť príjem (alkoholu). Vypracovanie imunity zaberie 21 dní medzi dvoma injekciami a ďalších 21 dní po (druhej) injekcii, čo robí 42 dní. Ale musíte jasne chápať, že v tieto dni sa musíte šetriť," uviedla Popovová v rozhlasovom rozhovore.

Zdroj: Getty Images

Kommersant pripomenul, že v Rusku úrady zatiaľ schválili dve ruské vakcíny: Sputnik V a EpiVakKorona. Na výrobu sa tiež pripravuje tretia vakcína. Na príkaz prezidenta Vladimira Putina sa od konca uplynulého týždňa vedie masové očkovanie, spočiatku učiteľov, lekárov a sociálnych pracovníkov.

Očkovanie je dobrovoľné, aj keď v nezávislých médiách sa už objavili informácie, že v niektorých veľkých štátnych firmách ide skôr o "dobrovoľne povinné" očkovanie s presne stanovenými kvótami pracovníkov. V Rusku sa od začiatku pandémie nakazilo už viac ako 2,5 milióna ľudí.