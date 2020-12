Británia začala s očkovaním proti covidu-19: VIDEO Prvej pacientke podali vakcínu!

LONDÝN/VIEDEŇ/ŽENEVA - Británia dnes ako prvá krajina v západnej Európe začala očkovať proti covidu-19. Používa na to vakcínu vyvinutú firmami Pfizer a BioNTech, ktorú schválila vláda minulú stredu. Prvou pacientkou sa v utorok ráno stala 90-ročná Margaret Keenanová v univerzitnej nemocnici v anglickom Coventry.

Keenanová bola zaočkovaná o 7.31 h SEČ, týždeň pred jej 91. narodeninami. "Cítim sa veľmi privilegovane, že som sa stala prvou osobou, ktorú zaočkovali proti COVID-19," povedala dôchodkyňa. "Je to ten najlepší predčasný darček, aký som si mohla želať. Znamená to totiž, že sa konečne môžem tešiť, že na Nový rok strávim čas s rodinou a priateľmi, keďže som bola väčšinu roka sama," uviedla.

Očkovanie sa začína u ľudí, ktorí žijú v opatrovateľských domoch, a u tamojšieho personálu. Medzi prvými by mali byť zaočkovaní ľudia vo veku okolo 80 rokov. Svoj úmysel nechať sa očkovať už oznámila aj 94-ročná kráľovná Alžbeta II. Spolu s manželom princom Philipom (99) by mali dostať vakcínu v prvej fáze očkovania vzhľadom na svoj vek.

Británia si zatiaľ objednala 40 miliónov dávok, čo umožní zaočkovať 20 miliónov ľudí. V tomto týždni má mať k dispozícii 800-tisíc dávok. Podľa vládneho hovorcu by malo byť 20 miliónov Britov imunizovaných v prvej polovici budúceho roka.

Vakcínu distribuovali podľa agentúry DPA do 50 nemocníc, a to vzhľadom na jej logisticky náročné uskladnenie, keďže si vyžaduje teplotu mínus 70 stupňov Celzia.

Vyjadrenia premiéra a ministra zdravotníctva

Britský premiér Boris Johnson na Twitteri v utorok napísal: "Dnes sa začali prvé očkovania na COVID-19 v Británii. Ďakujem našej (Národnej zdravotnej službe) NHS, všetkým vedcom, ktorí tvrdo pracovali na vývoji tejto vakcíny, všetkým dobrovoľníkom a každému, kto dodržiava pravidlá, aby tak ochránil iných. Spoločne túto (pandémiu) porazíme."

Britský minister zdravotníctva Matt Hancock podľa Sky News povedal, že je potrebné ešte množstvo práce, no je "skutočne vďačný všetkým, ktorí nás priviedli k tejto chvíli". "Ak teraz poľavíme, vírus je nanešťastie stále smrteľnou chorobou, až kým nezaočkujeme dostatočný počet ľudí," varoval. Vyjadril tiež očakávanie, že vzhľadom na logistickú náročnosť dúfa, že distribúcia vakcín do ošetrovateľských zariadení v krajine sa začne do Vianoc.

Stephen Powis z NHS označil vakcinačný program, ktorý v Spojenom kráľovstve v utorok spustili, za "rozhodujúci okamih" v boji s koronavírusom. "Toto je spôsob, ako sa dostať von z epidémie. Toto je spôsob, ako sa vrátiť k normálnemu životu," vyzdvihol. "Keď vás predvolajú, príďte a nechajte sa zaočkovať," apeloval na ľudí. "Posúvame sa od liečby choroby (COVID-19) ku prevencii," dodal Powis. Hlavný vedecký poradca britskej vlády Patrick Vallance naznačil, že návrat k normálu by mohol nastať približne v apríli budúceho roku.

Prvá zaočkovaná v Severnom Írsku

V Severnom Írsku sa prvou zaočkovanou osobou touto vakcínou stala 28-ročná zdravotná sestra Joanna Sloanová zamestnaná v nemocnici v Belfaste. Prvým zaočkovaným človekom voči novému koronavírusu vo Walese je údržbár Craig Atkins. V metropole Londýn vakcínu podali ako prvému 90-ročnému Georgeovi Dyerovi.

Jedným z prvých zaočkovaných obyvateľov Anglicka bol 81-ročný muž menom William Shakespeare z grófstva Warwickshire, upozorňuje agentúra Reuters. Vakcínu dostal v univerzitnej nemocnici v meste Coventry, vzdialenom len zhruba 32 kilometrov od Stratford-Upon-Avon, kde sa narodil jeho menovec, svetoznámy dramatik.

Očkovanie aj v Škótsku

V Škótsku ako jednu z prvých zdravotníkov zaočkovali lekárku Katie Stewartovú, píše na svojej webstránke stanica BBC. "Novú vakcínu testovali na viac než 43.000 ľuďoch na celom svete, a preto sa skutočne teším, že som jednou z prvých osôb, ktoré ju dostali v rámci (regiónu) Scottish Borders," povedala. Škótska premiérka Nicola Sturgeonová pri príležitosti spustenia očkovacieho programu vyzvala všetkých obyvateľov, aby boli trpezliví a naďalej dodržiavali protipandemické pravidlá.

Nové poznatky o vakcíne

Nové poznatky o vývoji vakcín by mohli vzísť z tlačovej konferencie, ktorú do Ženevy na popoludnie zvolali veľké farmaceutické firmy ako Pfizer, GlaxoSmithKline alebo Johnson & Johnson.

V Rakúsku sa hromadne testuje

Rakúsko pokračuje v hromadnom testovaní, o ktoré ľudia neprejavujú taký záujem, ako sa očakávalo. Začalo sa s ním v piatok, dnes sa má testovať 40-tisíc policajtov.

V Bavorsku budú hlasovať o núdzovom stave

V Bavorsku krajinská vláda v nedeľu schválila vyhlásenie núdzového stavu a dnes o tom bude hlasovať zemský snem. Opatrenie, ktoré zahrnie aj zákaz malého pohraničného styku, by malo začať platiť v stredu.