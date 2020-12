MIMORIADNY ONLINE Parlament zvolil nového Generálneho prokurátora: Historická zhoda! S časťou koalície hlasovala celá opozícia

ONLINE

19:07 Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) dúfa, že s Marošom Žilinkom ako generálnym prokurátorom budú spoločne robiť reformu na prokuratúre. Žilinkovi k zvoleniu zagratulovala. Nechcela komentovať výhrady poslancov Za ľudí voči nemu.

19:06 Prezidentka SR Zuzana Čaputová víta, že poslanci Národnej rady (NR) SR zvolili kandidáta na post generálneho prokurátora hneď v prvej voľbe. Tiež uvítala, že voľbe kandidáta do tejto funkcie predchádzalo verejné vypočutie všetkých prihlásených. "Generálny prokurátor je pre výkon spravodlivosti jedna z najdôležitejších funkcií v štáte," pripomenula.

18:52 Predseda parlamentu Boris Kollár sa prihovoril zo svojej kancelárie, kde zablahoželal Žilinkovi k zvoleniu.

18:50 Ku blahoželaniam Žilinkovi sa pripojila aj SaS, ktorá už vopred avizovala väčšinu hlasov pre Žilinku.

18:48 "Máme jedinečnú historickú šancu na zmenu. My sme svoj diel práce odviedli presne tak, ako sme občanom sľúbili – teraz je rad na novom generálnom prokurátorovi," píše podpredseda parlamentu Juraj Šeliga.

18:47 Ku gratulácii sa pridalo aj vládne OĽaNO.

18:45 Napriek odlišnému postoju strany Za ľudí Veronika Remišová zablahoželala novozvolenému generálnemu prokurátorovi Marošovi Žilinkovi. "Veríme, že pán Žilinka naplní svoju víziu reformy prokuratúry a stane sa rešpektovanou inštitúciou, ktorej budú všetci dôverovať. Pri razantnej očiste prokuratúry bude mať našu plnú podporu," píše Remišová.

18:45 Zvolenie Maroša Žilinku spomedzi uchádzačov o funkciu generálneho prokurátora je výsledok kompromisu, ku ktorému klub OĽANO pristúpil, pretože celý čas hovorí o snahe dosiahnuť dohodu v koalícii. Po ohlásení výsledkov voľby kandidáta na šéfa Generálnej prokuratúry (GP) SR to vyhlásil podpredseda NRSR Gábor Grendel (OĽANO). Nevadí mu, že zaňho hlasovala aj opozícia. Tvrdí, že by vyhral aj bez takejto podpory. Opačný postup strany Za ľudí podľa neho nenaruší ďalšie fungovanie koalície.

18:44 "Výsledok hlasovania je výsledkom kompromisu, na ktorý sme pristúpili, pretože nám išlo po celý čas o to, aby sme sa pokúsili dohodnúť v rámci vládnej koalície," uviedol Grendel s tým, že spoločnú dohodu dodržali aj poslanci, ktorí navrhovali pôvodne iného kandidáta.

18:43 Predseda klubu OĽANO Michal Šipoš ocenil, že jeho klub drží dohody a je stabilným koaličným partnerom. "Som veľmi rád, že generálny prokurátor Maroš Žilinka získal veľkú väčšinu hlasov, bude novým generálnym prokurátorom a bude pokračovať v očiste súdnictva. Držím mu v tom palce," povedal. Poďakoval sa aj koaličným partnerom, ktorí dohodu koalíce dodržali.

18:42 Grendel Žilinku nevníma ako kandidáta jednej strany, teda hnutia Sme rodina, ktoré ho navrhlo. Podotkol, že je to kandidát, ktorý nemá na svojej minulosti žiadny šrám a dokázal sa ozvať, keď bolo treba.

18:42 Nezaradení poslanci parlamentu okolo Petra Pellegriniho veria, že Maroš Žilinka si vo funkcii generálneho prokurátora zachová nezávislosť. Zablahoželali mu k zvoleniu. Informovala o tom hovorkyňa strany Hlas - sociálna demokracia Patrícia Medveď Macíková. "Veríme, že jeho profesijné skúsenosti i osobný príbeh mu budú pomáhať pri zvládnutí kľúčovej úlohy šéfa prokuratúry – schopnosti odolávať politickým tlakom a zachovať si vlastnú nezávislosť, založenú výlučne na úcte k zákonom a faktom," uviedli.

18:41 Premiér Igor Matovič (OĽANO) prehral súboj o generálneho prokurátora na celej čiare. Tvrdí to opozičný Smer-SD, podľa ktorého vládna koalícia voľbou vyslovila premiérovi nedôveru. Informoval o tom hovorca strany Smer-SD Ján Mažgút. "Nečudujeme sa, že po totálnom debakli neprišiel ani na koaličnú radu. Smer-SD pozorne čítal situáciu v Národnej rade (NR) SR a svoje rozhodnutie za daných okolností považuje za správne," uviedol Smer-SD.

18:40 Marošovi Žilinkovi gratuluje minister práce Milan Krajniak.

18:38 Čaká sa na to, ako sa k dnešnej voľbe vyjadrí premiér Igor Matovič, ktorý v minulosti naznačoval, že ak by došlo k spoločnému hlasovaniu "mafie s vládnou koalíciou", OĽaNO odíde z koalície a "bude koniec".

18:34 Podľa neziskovej organizácie Transparency International Slovensko (TIS) je Maroš Žilinka dobrou voľbou do čela prokuratúry. "Maroš Žilinka má veľmi dobré predpoklady, aby vo funkcii generálneho prokurátora uspel a naplnil tak vysoké očakávania verejnosti. Má výborné výsledky v obžalobách aj ich úspešnosti na súde, riešil ťažké prípady vrátane nebankoviek či podvodov Kočnera, a má aj riadiace skúsenosti. Oproti protikandidátom ako Honz či Hrivnák nemal problém zverejniť svoje doterajšie výkonnostné štatistiky a zároveň mal zo všetkých najreformnejší plán zmien v oblasti transparentnosti," píše TIS v statuse.

18:26 Poslanec SaS Ondrej Dostál, ktorý ako jeden z mála v klube SaS nehlasoval za Žilinku ale za Tomáša Honza sa teraz sarkasticky pýta, či bude "koniec".

18:19 "Gratulujeme pánovi Žilinkovi k zvoleniu do funkcie generálneho prokurátora a prajeme mu v nej veľa úspechov. Veríme, že jeho profesné skúsenosti i osobný príbeh mu budú pomáhať pri zvládnutí kľúčovej úlohy šéfa prokuratúry – schopnosti odolávať politickým tlakom a zachovať si vlastnú nezávislosť, založenú výlučne na úcte k zákonom a faktom," píše opozičný Hlas-SD. Generálna prokuratúra nemá riadneho šéfa už mesiace. Jaromírovi Čižnárovi sa 17. júla skončilo sedemročné funkčné obdobie. Hoci mohol zostať vo funkcii do vymenovania nového šéfa prokurátorov, požiadal prezidentku o uvoľnenie z funkcie, zanikla mu v auguste.

18:14 Za kandidáta Žilinku hlasoval poslanecký klub ĽSNS a zrejme aj klub Smeru-SD. Robert Fico a Ľuboš Blaha a Marian Kotleba rovnako hlasovali za Žilinku. Za Žilinku nehlasovali iba poslanci Za ľudí a Ondrej Dostál z SaS. Za Žilinku hlasovali aj ostatní poslanci Smeru ako Dušan Muňko, Martin Nemky ale aj Stanislav Kubánek.

18:09 Podľa predbežných výsledkov je pravdepodobné, že s opozíciou hlasovali niektorí poslanci vládnych strán. 15 poslancov hlasovalo za kandidáta Tomáša Honza. Juraj Kliment, Jozef Čentéš, Rastislav Remeta a Ján Šanta nedostali ani jeden hlas.

18:04 Oznamujú sa výsledky sčítaných hlasov. Za Maroša Žilinku hlasovalo 132 poslancov, proti 8, zdržalo sa 7 poslancov. Maroš Žilinka sa tak pravdepodobne stane novým generálnym prokurátorom Slovenskej republiky. Do funkcie ho musí ešte vymenovať prezidentka Zuzana Čaputová.

17:46 Podľa vyjadrení pre HN sa hlasovania vo vládnej koalícii rôznia. Strana Za ľudí totiž odmieta voliť Maroša Žilinku pre jeho kontakty, zatiaľ čo SaS ho chce voliť. K Žilinkovi sa prikláňa aj predseda Hlasu-SD Peter Pellegrini, podľa ktorého by to bol dobrý generálny prokurátor. Sme rodina sa podľa Petra Pčolinského rovnako dohodla na Žilinkovi.

17:40 Grendel ukončil hlasovanie , keďže už hlasovali všetci členovia parlamentu. Overovatelia začnú počítať hlasy. "Do oznámenia výsledkov vyhlasujem prestávku," dodal Grendel.

17:39 "V krátkom čase bude voľba ukončená a začnú sa počítať hlasy," vyhlásil podpredseda Grendel.

17:36 Zvolený kandidát na generálneho prokurátora by mal mať v konečnom výsledku minimálne 76 hlasov. Generálnym prokurátorom sa stane kandidát, ktorý túto hranicu prekroči a zároveň bude mať najviac hlasov.

17:14 Voľba je verejná, poslanci volia hlasovacími lístkami. Výsledky ohlásia v pléne po zrátaní hlasov. Na zvolenie kandidáta je potrebná nadpolovičná väčšina prítomných poslancov.

17:10 Odstúpený kandidát Ján Hrivnák už nie je na hlasovacom lístku. Stana SaS sa podľa Richarda Sulíka dohodla na kandidátovi Marošovi Žilinkovi. Dodal, že niektorí poslanci z klubu SaS, napríklad Alojz Baránik alebo Ondrej Dostál, budú pravdepodobne hlasovať inak. Sulík to zdôvodnil aj tým, že v rámci tzv. indikatívneho hlasovania vyšiel najlepšie Žilinka.

17:06 Pár minút pred hlasovaním stále nebolo isté, či parlament prikročí k hlasovaniu o kandidátoch na generálneho prokurátora. Brzdili to aj správy o údajne stále chýbajúcej dohode vládnej koalície. Napokon sa tak ale na poslednú chvíľu deje. Podpredseda parlamentu Gábor Grendel vyhlásil voľbu. Tá sa začala v týchto minútach.

"Priznám sa, že držím sa toho, že kým nie je dohodnuté všetko, nie je dohodnuté nič," prezradil vo vysielaní rádia Expres v relácii Braňa Závodského podpredseda Juraj Šeliga. "Ani zďaleka nie je dohodnuté všetko. Stále sú tu otázky, ktoré si ja vo vzťahu s niektorými kandidátmi potrebujem vyjasniť. Budeme mať klub. Myslím si, že koalícia má ísť do voľby, až keď bude dohodnutá," prekvapil dnešným vyjadrením na poludnie Šeliga.

Voliť by sa malo o piatej, Šeliga je pripravený nehlasovať

Ešte vážnejšie znejú jeho slová v prípade, ak žiadna dohoda do večera nebude. Šeliga totiž doteraz neeviduje žiadnu vládnu dohodu na jednom kandidátovi. "Verím, že ešte budeme rokovať. Ja som úplne pripravený dnes nevoliť. Je to totiž dôležitá funkcia na sedem rokov. Tá dohoda musí byť pevná a jasná. Ak bude treba počkať ešte týždeň, počkajme ešte týždeň," povedal Šeliga.

Prišli o favorita

Strana Za ľudí pritom prezentovala aj trio kandidátov, ktorých chcú podporiť. Išlo o Jána Šantu, Jána Hrivnáka a Tomáša Honza. Sám Hrivnák ale včera kandidáturu vzdal. Urobil tak hlavne preto, aby voľbu poslancom uľahčil a "nechce zažiť ďalší rok 2010", kedy nastali komplikácie.

Bez Hrivnáka sa o post šéfa prokurátorov uchádza zvyšných šesť kandidátov. Sú nimi prokurátor GP Jozef Čentéš, prokurátori ÚŠP Tomáš Honz, Ján Šanta a Maroš Žilinka, prokurátor Krajskej prokuratúry v Banskej Bystrici Rastislav Remeta a sudca Najvyššieho súdu SR Juraj Kliment.

Ústavnoprávny výbor Národnej rady (NR) SR eviduje, že sa Ján Hrivnák vzdal kandidatúry na post generálneho prokurátora. Potvrdil to šéf výboru Milan Vetrák (OĽANO). Výbor nemá informácie o tom, že by sa kandidatúry vzdal aj niekto ďalší.

Tajné hlasovanie a dvaja možní favoriti

Sám premiér Igor Matovič pritom včera hovoril o tom, že koalícia sa priblížila k dohode na kandidátovi na generálneho prokurátora. Mená favoritov neuviedol, pripustil, že môže uspieť aj iný kandidát ako ten, ktorý najlepšie obstál v utorkovom (1. 12.) koaličnom indikatívnom hlasovaní.

"Generálny prokurátor by nemal byť koaličný, mal by to byť prokurátor, ktorý neuhne a v ťažkých situáciách bude chrániť právo a spravodlivosť," doplnil Matovič s tým, že v hre sú dvaja kandidáti a treba si z nich vybrať. Včera pritom vyšli na verejnosť aj výsledky tajného hlasovania vládnych poslancov, z ktorých vyplynulo, že favoritom na tento post by mohol byť Maroš Žilinka.

Po výsledku tohto hlasovania bol na vrchole podpory vládnej koalície Maroš Žilinka, ktorý je prokurátorom Úradu špeciálnej prokuratúry. Na druhom mieste skončil sudca Najvyššieho súdu Juraj Kliment. Poslanci mali kandidátom priradiť body od 6 do 0. Ďalšie poradie kandidátov nebolo zverejnené.