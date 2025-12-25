Peňaženky dôchodcov čakajú zmeny: PREHĽAD Všetko, čo potrebujete vedieť o dôchodkoch v roku 2026!

BRATISLAVA - Aj dôchodcov čakajú v novom roku zmeny. Už tradične ich peňaženky pozitívne poznačí pravidelná valorizácia. Okrem toho môžu očakávať aj vyplatenie 13. dôchodku a rodičovského dôchodku, tam však nastáva veľká zmena. Pozrite si prehľad základných informácií o vyplácaní dôchodkov v roku 2026.
Valorizácia o 3,7 percenta
Tak ako každý rok, aj v roku 2026 dôjde k valorizácii dôchodkov. Sociálna poisťovňa ich zvýši o 3,7 % a to automaticky bez osobitnej žiadosti dôchodcu. O zvýšení zašle poberateľom dôchodkov aj písomné rozhodnutie. Dôchodky vo vyššej sume im budú prvý raz vyplatené vo výplatnom termíne v januári 2026 aj s doplatkom zvýšenia od 1. januára 2026 do dňa predchádzajúceho výplatnému termínu v januári 2026.
Minimálne dôchodky sa nevalorizujú, zvyšuje sa suma pôvodne vypočítaného dôchodku. Na zvýšenie (valorizáciu) dôchodku od 1. januára 2026 sa zo zákona neprihliada na zvýšenie dôchodku na sumu minimálneho dôchodku. Valorizuje sa suma pôvodne priznaného dôchodku bez tohto zvýšenia. Znamená to, že po valorizácii dôchodku od 1. januára 2026 Sociálna poisťovňa prehodnotí nárok na zvýšenie dôchodku na sumu minimálneho dôchodku, pričom od 1. januára 2026 sa zároveň mení aj suma minimálneho dôchodku zodpovedajúca získanému počtu rokov obdobia dôchodkového poistenia na účely minimálneho dôchodku.
13. dôchodok sa nemení
V súvislosti s konsolidáciou verejných financií boli schválené zmeny, ktoré sa týkajú aj 13. dôchodku v rokoch 2026 až 2028.
Na účely určenia sumy 13. dôchodku sa v rokoch 2026 až 2028 nebudú určovať priemerné mesačné sumy príslušných dôchodkov, ale sumy 13. dôchodku zostanú zachované na úrovni sumy 13. dôchodku určenej na rok 2025.
Sumy 13. dôchodku na rok 2025 podľa jednotlivých druhov dôchodkov sú uvedené v nasledovnej tabuľke. Tieto sumy 13. dôchodku budú platné aj v rokoch 2026 až 2028:
|DRUH dôchodku
|Suma 13. dôchodku (EUR)
|
starobný, invalidný vyplácaný po dovŕšení dôchodkového veku a predčasný starobný
|
667,30
|
sociálny a invalidný nad 70 %
|
548,50
|
invalidný do 70 %
|
301,40
|
Vdovský
|
363,20
|
Vdovecký
|
300,10
|
Sirotský
|
300,00
Dôležité číslo - aktuálna dôchodková hodnota na sume 19,7633 eura
Sociálna poisťovňa stanovila aktuálnu dôchodkovú hodnotu platnú od 1. januára 2026 do 31. decembra 2026 na 19,7633 eura. Aktuálna dôchodková hodnota je jednou zo základných veličín na výpočet dôchodkovej dávky v danom roku.
Na výpočet dôchodkovej dávky sa použije aktuálna dôchodková hodnota platná v kalendárnom roku, v ktorom vznikol nárok na jej výplatu. Ak teda nárok na dôchodkovú dávku vznikne v roku 2026, použije sa dôchodková hodnota 19,7633 eura.
Aktuálna dôchodková hodnota sa pri výpočte upravuje na 95 % nárastu priemernej mzdy za tretí štvrťrok daného roku voči tretiemu štvrťroku predchádzajúceho roku.
Veľká zmena v rodičovských dôchodkoch
Rodičovský dôchodok od 1. januára 2025 nahradila asignácia podielu zaplatenej dane, ktorú Sociálna poisťovňa na základe údajov z Finančného riaditeľstva SR prvýkrát vyplatí v roku 2026 na základe údajov z daňových priznaní za rok 2025.
Kompenzáciou rodičovského dôchodku je asignácia podielu zaplatenej dane. Deti budú môcť každému rodičovi, ktorý je poberateľom dôchodku (starobného dôchodku, invalidného dôchodku vyplácaného po dovŕšení dôchodkového veku, výsluhového dôchodku vyplácaného po dovŕšení dôchodkového veku a invalidného výsluhového dôchodku vyplácaného po dovŕšení dôchodkového veku), poukázať podiel zaplatenej dane vo výške 2 % na každého rodiča (2 % pre matku a ďalšie 2 % pre otca). Sociálna poisťovňa poukáže podiel zaplatenej dane poberateľom dôchodku na základe oznámenia Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky. Prvýkrát podiel zaplatenej dane za rok 2025 poukáže poberateľom dôchodku v roku 2026. O podrobnostiach výplaty bude Sociálna poisťovňa verejnosť včas informovať.