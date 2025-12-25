Nech utíchne hluk zbraní: Pápež Lev v požehnaní apeloval na dialóg medzi Ruskom a Ukrajinou

VATIKÁN - Pápež Lev XIV. vo štvrtok pri prednesení tradičného požehnania Urbi et Orbi (Mestu Rím a svetu) vyzval Rusko a Ukrajinu, aby s pomocou medzinárodného spoločenstva našli odvahu na úprimný a priamy dialóg. Odsúdil tiež nepokoje a konflikty, ktoré sužujú iné časti sveta, a apeloval na solidaritu s ľuďmi v núdzi, ako sú migranti. Informovala o tom agentúra AFP a portál Vatican News.
Pápež Lev XIV. z balkóna vatikánskej Svätopeterskej baziliky, pred ktorou sa zhromaždilo asi 26.000 ľudí, poslal „srdečný a otcovský“ pozdrav všetkým kresťanom na svete - osobitne však tým, ktorí žijú na Blízkom východe a ktorých nedávno navštívil pri svojej prvej apoštolskej ceste. V rámci nej vycestoval do Turecka a Libanonu. „Vypočul som si ich obavy a dobre poznám ich pocit bezmocnosti tvárou v tvár mocenským dynamikám, ktoré ich presahujú,“ uviedol. Osobitnú modlitbu venoval „sužovanému ukrajinskému ľudu“.
Modlil sa aj za Haiti
„Nech utíchne hluk zbraní a nech zúčastnené strany s podporou a odhodlaním medzinárodného spoločenstva nájdu odvahu zapojiť sa do úprimného, priameho a rešpektujúceho dialógu,“ povedal o vojne na Ukrajine, ktorá sa už takmer štyri roky bráni invázii ruských síl .Spravodlivosť, pokoj a stabilitu si podľa svojich slov želá pre „Libanon, Palestínu, Izrael a Sýriu“, kde má navždy zavládnuť mier a bezpečie. Modlil sa aj za Haiti, ktoré je destabilizované činnosťou zločineckých gangov, a vyzval na zmierenie v Mjanmarsku a medzi Thajskom a Kambodžou.
Pripomenul aj konflikty
Vo svojom posolstve si tiež pripomenul konflikty, ktorým hrozí, že upadnú do zabudnutia, a vyjadril solidaritu s obeťami vojny a násilia v Sudáne, Južnom Sudáne, Mali, Burkina Faso a Konžskej demokratickej republike, ako aj so všetkými, ktorí trpia v dôsledku nespravodlivosti, politickej nestability, náboženského prenasledovania a terorizmu, uviedol portál Vatican News. Solidaritu žiadal aj pre tých, ktorí všetko stratili, ako obyvatelia Pásma Gazy, tých, ktorí trpia hladom a chudobou, ako obyvatelia Jemenu, tých, ktorí utekajú zo svojej vlasti, ako mnohí utečenci a migranti, či tých, ktorí sú vykorisťovaní, vo väzení a často žijú v neľudských podmienkach.
„Zverujeme Bohu aj národy južnej Ázie a Oceánie, ktoré boli ťažko skúšané nedávnymi ničivými prírodnými katastrofami, ktoré postihli celé komunity. Vzhľadom na tieto skúšky vyzývam všetkých, aby sme s úprimným presvedčením obnovili náš spoločný záväzok pomáhať tým, ktorí trpia,“ uviedol Lev XIV., ktorý sa v máji tohto roka stal hlavou katolíckej cirkvi Osobitnú výzvu prvý pápež z USA, ktorý dlhé roky strávil ako misionár a biskup v Peru, venoval politikom v Latinskej Amerike, aby uprostred regionálnych sporov našli priestor „pre dialóg v prospech spoločného dobra, a nie ideologických či straníckych predsudkov“.