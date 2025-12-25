Štvrtok25. december 2025, dnes je 1. sviatok vianočný,

Pri pobreží Grécka zachránili 52 migrantov: Stále však pátrajú po nezvestnom chlapcovi

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
TASR

ATÉNY - Grécka pobrežná stráž pátrala vo štvrtok po nezvestnom dieťati pri pobreží ostrova Farmakonisi po tom, čo sa v tejto oblasti počas dvoch separátnych incidentov podarilo v Egejskom mori zachrániť 52 migrantov. Informuje správa agentúry AFP.

Pobrežná stráž našla 13 migrantov, ktorí dorazili na tento malý, neobývaný ostrov, jeden chlapec z tejto skupiny však bol nahlásený ako nezvestný, spresnila tlačová agentúra ANA. Ďalších 39 migrantov objavili na nafukovacom plavidle pri pobreží juhogréckeho ostrova Kréta. Podrobnosti o národnosti migrantov neboli bezprostredne zverejnené.

Na operácii pri pobreží ostrova Farmakonisi sa podieľali dve plavidlá gréckej pobrežnej stráže a jeden vrtuľník tamojších vzdušných síl. Ostrov sa nachádza oproti tureckému pobrežiu, píše AFP, ktorá pripomína, že z Turecka a Líbye sa na grécke ostrovy pokúša dostať mnoho migrantov, pre ktorých sú bránou do Európskej únie. Plavby sú však nebezpečné.

Ďalších 15 osôb je hlásených ako nezvestných

Začiatkom tohto mesiaca objavili v plavidle unášanom vlnami pri Kréte 17 mŕtvych ľudí. Ďalších 15 osôb je hlásených ako nezvestných. Loď vyplávala z líbyjského prístavu Tobruk a väčšina obetí pochádzala zo Sudánu alebo Egypta. Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) uviedol, že od začiatku roka prišlo na Krétu viac než 16.770 žiadateľov o azyl v EÚ – čo je viac ako než na ktorýkoľvek iný ostrov v Egejskom mori.

Proboštov mechanický betlehem je národnou kultúrnou pamiatkou
Proboštov mechanický betlehem je národnou kultúrnou pamiatkou
Cestovanie
Policajti asistovali pri prevoze srdca ešte cez neotvorený tunel Višňové
Policajti asistovali pri prevoze srdca ešte cez neotvorený tunel Višňové
Správy
Lyžiarske stredisko v Tatranskej Lomnici
Lyžiarske stredisko v Tatranskej Lomnici
Správy

Domáce správy

FOTO Vianočná hostina a pocta
Vianočná hostina a pocta rodinnému priateľovi a prezidentovi: Šimečka v kuchyni traduje Havlov recept na šalát!
Domáce
Zhromaždenie policajných a hasičských
Ani na Štedrý deň nebol pokoj: Polícia riešila naprieč Slovenskom celkovo 1807 udalostí
Domáce
Peňaženky dôchodcov čakajú zmeny:
Peňaženky dôchodcov čakajú zmeny: PREHĽAD Všetko, čo potrebujete vedieť o dôchodkoch v roku 2026!
Domáce
Situácia na hranici Vyšné Nemecké je pokojná, polícia zrušila obmedzenia v doprave
Situácia na hranici Vyšné Nemecké je pokojná, polícia zrušila obmedzenia v doprave
Gelnica

Zahraničné

Sýria vykonala spoločnú operáciu
Sýria vykonala spoločnú operáciu s USA: Zahynul jeden z vodcov Islamského štátu
Zahraničné
Mimoriadne tvrdý príhovor ukrajinského
Mimoriadne tvrdý príhovor ukrajinského prezidenta: Zelenskyj praje Putinovi smrť! Zároveň ponúka mierový plán
Zahraničné
Nezhody v Británii! Diskusia
Nezhody v Británii! Diskusia o imigrácii rozdeľuje celú spoločnosť, uviedla londýnska biskupka
Zahraničné
MIMORIADNY ONLINE Ukrajina v
MIMORIADNY ONLINE Ukrajina v pohotovosti: Ruský útok poškodil budovy aj sklady, pod troskami našli mŕtvu osobu
Zahraničné

Prominenti

FOTO Kráľovská rodina na vianočnej
Kráľovská rodina na vianočnej omši: Očarujúca Kate a... Pod nosom jej rastie konkurencia!
Zahraniční prominenti
Emília Vášáryová, Pelíšky, Kristýna
Jindřiška z Pelíškov prešla bolestivým rozvodom: Kvôli mužovi obetovala veľa, aj ďalšiu životnú rolu!
Zahraniční prominenti
Nemilosrdný verdikt: Vémola ide
Nemilosrdný verdikt: Vémola ide do väzby!
Domáci prominenti
Pat Finn v seriáli
Smutná správa z Hollywoodu. Zomrel herec (†60) zo seriálu Priatelia!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

TOTO sú slová, ktoré
TOTO sú slová, ktoré ovládli rok 2025: Matcha, skibidi a… 67?! Poznáte ich význam alebo ste úplne mimo?
Zaujímavosti
Neuveriteľné fakty o Santovi:
Neuveriteľné fakty o Santovi: Letí šialenou rýchlosťou a jeho soby spia pri prežúvaní
dromedar.sk
MINÚTY HRÔZY v saune:
MINÚTY HRÔZY v saune: Dvere sa zasekli a trojica uviazla v ROZŽERAVENEJ SAUNE! Pomoc prišla z miesta, kde ju nečakali
Zaujímavosti
FOTO Aj keď auto lieta,
Spustili výrobu PRVÉHO SKUTOČNÉHO lietajúceho auta na svete! POZOR, háčik vás dostane: Na zemi ide len 40-tkou!
Zaujímavosti

Dobré správy

Dôležitá trasa je znovu
Dôležitá trasa je znovu obnovená: Východniarov čaká aj jedna veľká novinka
regiony.zoznam.sk
Novú apku známej banky
Novú apku známej banky už začali Slováci hromadne využívať: Aké novinky prináša?
vosveteit.sk
Čas na prestup v
Čas na prestup v známej stanici sa výrazne skráti: Žilinský kraj hlási viaceré novinky
zilina.zoznam.sk
ZSSK meria spokojnosť kontinuálne
Pozrite si, čo hovoria najnovšie dáta o cestovaní na Slovensku: Výsledky vás prekvapia
Domáce

Ekonomika

Padol druhý najvyšší jackpot v histórii: Výherca stojí pred veľkou dilemou! Čo by ste urobili vy?
Padol druhý najvyšší jackpot v histórii: Výherca stojí pred veľkou dilemou! Čo by ste urobili vy?
10 príbehov o Vianociach, ktoré vám vyrazia dych: Prečo jedia Japonci v KFC a ako náhoda stvorila miliardový biznis s papierom?
10 príbehov o Vianociach, ktoré vám vyrazia dych: Prečo jedia Japonci v KFC a ako náhoda stvorila miliardový biznis s papierom?
Čistá nádhera alebo gýč? Pozrite si, ako vyzerajú Vianoce v rôznych kútoch planéty! (foto)
Čistá nádhera alebo gýč? Pozrite si, ako vyzerajú Vianoce v rôznych kútoch planéty! (foto)
Pravá tvár retro Vianoc: Pozrite si vzácne fotografie, ktoré vás prenesú do čias vašich rodičov a starých rodičov! (foto)
Pravá tvár retro Vianoc: Pozrite si vzácne fotografie, ktoré vás prenesú do čias vašich rodičov a starých rodičov! (foto)

Varenie a recepty

Ako ohriať rezeň, aby zostal chutný a chrumkavý? Mikrovlnke sa vyhnite, lepšia je táto možnosť.
Ako ohriať rezeň, aby zostal chutný a chrumkavý? Mikrovlnke sa vyhnite, lepšia je táto možnosť.
Zemiakový šalát ako od mamičky. Vyskúšajte osvedčené spôsoby, čím ho dochutiť k dokonalosti.
Zemiakový šalát ako od mamičky. Vyskúšajte osvedčené spôsoby, čím ho dochutiť k dokonalosti.
Ako dlho vydrží zemiakový šalát? Najčastejšia chyba pri skladovaní
Ako dlho vydrží zemiakový šalát? Najčastejšia chyba pri skladovaní
Skladovanie potravín
Vyprážaný kapor: Prešľapy, ktoré pokazia štedrovečernú klasiku
Vyprážaný kapor: Prešľapy, ktoré pokazia štedrovečernú klasiku
Rady a tipy

Šport

AKTUÁLNE Rozhodlo sa o Karlosovi Vémolovi: Vypovedal na súde, hrozí mu kolaps
AKTUÁLNE Rozhodlo sa o Karlosovi Vémolovi: Vypovedal na súde, hrozí mu kolaps
Bojové športy
Prestupová bomba na Slovensku: Na východ mieria dve známe mená z reprezentácie
Prestupová bomba na Slovensku: Na východ mieria dve známe mená z reprezentácie
Tipsport liga
Šokujúca smrť futbalistu: Dôvodu sa nechce veriť, totálne zbytočná a absurdná príčina
Šokujúca smrť futbalistu: Dôvodu sa nechce veriť, totálne zbytočná a absurdná príčina
Ostatné
Obrovská tragédia počas dovolenky: Bývalý futbalový reprezentant (†34) tragicky zahynul
Obrovská tragédia počas dovolenky: Bývalý futbalový reprezentant (†34) tragicky zahynul
Nemecko

Auto-moto

Nafta, automat, 4x4, 7 miest a vôňa kože. Toto auto vie ako potrápiť prémiovky
Nafta, automat, 4x4, 7 miest a vôňa kože. Toto auto vie ako potrápiť prémiovky
Novinky
Regály formujú moderné skladovanie a zvyšujú efektivitu logistických priestorov
Regály formujú moderné skladovanie a zvyšujú efektivitu logistických priestorov
Správy
NDS ukázala tunel Višňové verejnosti. Taký veľký záujem nečakali
NDS ukázala tunel Višňové verejnosti. Taký veľký záujem nečakali
Doprava
VIDEO: Toto by ste zažiť nechceli. Lietadlo mu zosadlo rovno na hlavu
VIDEO: Toto by ste zažiť nechceli. Lietadlo mu zosadlo rovno na hlavu
Zaujímavosti

Kariéra a motivácia

Prečo už lojalita v práci nestačí: Keď nový kolega zarobí viac a vy stojíte na mieste
Prečo už lojalita v práci nestačí: Keď nový kolega zarobí viac a vy stojíte na mieste
Mzda
Prečo aj dokonalý životopis nemusí stačiť: Toto vás môže pripraviť o vysnívanú prácu
Prečo aj dokonalý životopis nemusí stačiť: Toto vás môže pripraviť o vysnívanú prácu
CV a motivačný list
Ako slušne povedať šéfovi „nie“ a neprísť o prácu
Ako slušne povedať šéfovi „nie“ a neprísť o prácu
Vzťahy na pracovisku
Toto robí rozdiel medzi priemerným a úspešným zamestnancom. Ako ste na tom vy?
Toto robí rozdiel medzi priemerným a úspešným zamestnancom. Ako ste na tom vy?
Motivácia a produktivita

Technológie

Gravitácia môže byť dôkazom, že realita funguje ako simulácia: Vedci prišli s tvrdením, ktoré spochybňuje samotnú realitu
Gravitácia môže byť dôkazom, že realita funguje ako simulácia: Vedci prišli s tvrdením, ktoré spochybňuje samotnú realitu
Správy
Nový betón z odpadu zvládol testy, pri ktorých klasické zmesi zlyhali
Nový betón z odpadu zvládol testy, pri ktorých klasické zmesi zlyhali
Veda a výskum
Žiješ v evolučnej pasci. Ľudia sú stvorení pre prírodu, nie pre moderný život. Následky na zdraví vidíme každý deň, hovoria vedci
Žiješ v evolučnej pasci. Ľudia sú stvorení pre prírodu, nie pre moderný život. Následky na zdraví vidíme každý deň, hovoria vedci
Veda a výskum
AKTUÁLNE: Prichádza dlho žiadaná funkcia. Google konečne dovolí zmeniť Gmail adresu, no má to niekoľko háčikov
AKTUÁLNE: Prichádza dlho žiadaná funkcia. Google konečne dovolí zmeniť Gmail adresu, no má to niekoľko háčikov
Správy

Bývanie

12 skvelých tipov, ako využiť baliaci papier z Vianoc. Napadlo by vám také praktické riešenie do záhrady?
12 skvelých tipov, ako využiť baliaci papier z Vianoc. Napadlo by vám také praktické riešenie do záhrady?
Môjdom.sk vám želá tie najkrajšie Vianoce
Môjdom.sk vám želá tie najkrajšie Vianoce
Žinylkové ozdoby, štolverky a svetielka v tvare muchotrávok. Takto sme zdobili vianočné stromčeky za čias socializmu!
Žinylkové ozdoby, štolverky a svetielka v tvare muchotrávok. Takto sme zdobili vianočné stromčeky za čias socializmu!
Z diaľky vyzerá obyčajne, no je na ňom čosi zvláštne. Fasáda klame, dom sa začína inde a bol fantastický nápad!
Z diaľky vyzerá obyčajne, no je na ňom čosi zvláštne. Fasáda klame, dom sa začína inde a bol fantastický nápad!

Pre kutilov

Čo robiť, aby banány nezhnedli? Vyskúšajte trik, vďaka ktorému si banány dlhšie udržia čerstvosť
Čo robiť, aby banány nezhnedli? Vyskúšajte trik, vďaka ktorému si banány dlhšie udržia čerstvosť
Zelenina a ovocie
Lepšia ako z obchodu! Poctivá domáca Marlenka, ktorá sa rozplýva na jazyku
Lepšia ako z obchodu! Poctivá domáca Marlenka, ktorá sa rozplýva na jazyku
Recepty
Chcete medovníky s farebnou polevou? Vyskúšajte prírodné farbivá – nájdete ich aj doma
Chcete medovníky s farebnou polevou? Vyskúšajte prírodné farbivá – nájdete ich aj doma
Recepty
Čomu sa vyhnúť v decembri: 8 chýb, ktoré robia v zime záhradkári a pestovatelia najčastejšie
Čomu sa vyhnúť v decembri: 8 chýb, ktoré robia v zime záhradkári a pestovatelia najčastejšie
Záhrada

Horoskop manželstva na rok 2026 podľa znamení: Vzťahy, zásnuby a možné svadby
Partnerský horoskop
Horoskop manželstva na rok 2026 podľa znamení: Vzťahy, zásnuby a možné svadby
Mimoriadne tvrdý príhovor ukrajinského
Zahraničné
Mimoriadne tvrdý príhovor ukrajinského prezidenta: Zelenskyj praje Putinovi smrť! Zároveň ponúka mierový plán
Vianočná hostina a pocta
Domáce
Vianočná hostina a pocta rodinnému priateľovi a prezidentovi: Šimečka v kuchyni traduje Havlov recept na šalát!
Peňaženky dôchodcov čakajú zmeny:
Domáce
Peňaženky dôchodcov čakajú zmeny: PREHĽAD Všetko, čo potrebujete vedieť o dôchodkoch v roku 2026!
Ilustračné foto
Domáce
POZOR na tieto potraviny: Obchody sťahujú z predaja základné výrobky! Nekonzumujte ich, môžu byť nebezpečné

