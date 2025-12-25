Pri pobreží Grécka zachránili 52 migrantov: Stále však pátrajú po nezvestnom chlapcovi

ATÉNY - Grécka pobrežná stráž pátrala vo štvrtok po nezvestnom dieťati pri pobreží ostrova Farmakonisi po tom, čo sa v tejto oblasti počas dvoch separátnych incidentov podarilo v Egejskom mori zachrániť 52 migrantov. Informuje správa agentúry AFP.
Pobrežná stráž našla 13 migrantov, ktorí dorazili na tento malý, neobývaný ostrov, jeden chlapec z tejto skupiny však bol nahlásený ako nezvestný, spresnila tlačová agentúra ANA. Ďalších 39 migrantov objavili na nafukovacom plavidle pri pobreží juhogréckeho ostrova Kréta. Podrobnosti o národnosti migrantov neboli bezprostredne zverejnené.
Na operácii pri pobreží ostrova Farmakonisi sa podieľali dve plavidlá gréckej pobrežnej stráže a jeden vrtuľník tamojších vzdušných síl. Ostrov sa nachádza oproti tureckému pobrežiu, píše AFP, ktorá pripomína, že z Turecka a Líbye sa na grécke ostrovy pokúša dostať mnoho migrantov, pre ktorých sú bránou do Európskej únie. Plavby sú však nebezpečné.
Ďalších 15 osôb je hlásených ako nezvestných
Začiatkom tohto mesiaca objavili v plavidle unášanom vlnami pri Kréte 17 mŕtvych ľudí. Ďalších 15 osôb je hlásených ako nezvestných. Loď vyplávala z líbyjského prístavu Tobruk a väčšina obetí pochádzala zo Sudánu alebo Egypta. Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) uviedol, že od začiatku roka prišlo na Krétu viac než 16.770 žiadateľov o azyl v EÚ – čo je viac ako než na ktorýkoľvek iný ostrov v Egejskom mori.