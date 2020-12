Poslanci v parlamente pokračujú v rokovaní: Diskutovať budú aj o návrhu rozpočtu

Z návrhu rozpočtu verejnej správy na nasledujúce tri roky vyplýva, že deficit verejných financií by mal v budúcom roku dosiahnuť 7,44 % hrubého domáceho produktu (HDP). Mal by tak klesnúť z tohtoročných odhadovaných 9,68 % HDP. Hrubý verejný dlh sa má v budúcom roku vyšplhať na 65 % HDP.

Hlasovať tiež majú o reforme justície a s ňou súvisiacich zmenách v Ústave SR. Reforma súdnictva hovorí o zmene zloženia Ústavného súdu i Súdnej rady. Súčasťou je i návrh na zriadenie Najvyššieho správneho súdu či previerky majetkových pomerov všetkých sudcov.

K novele ústavy predložili poslanci niekoľko pozmeňujúcich návrhov, má o nich ešte rokovať koalícia. Do ústavy by mohla pribudnúť napríklad úprava starobného dôchodkového systému alebo ustanovenie, ktorým by kontrolu nad činnosťou prokuratúry vykonávali parlament a vláda.

V programe aktuálnej schôdze majú poslanci aj vetovanú novelu zákona o vysokých školách. Prezidentka ju vrátila NR SR a pripomenula, že nemá právomoc odvolávať profesorov. Koalícia plánuje túto právomoc zakotviť v ústave, ktorá sa práve v parlamente novelizuje.