Voľba je pre mňa záväzkom vrátiť občanom dôveru v spravodlivosť, hovorí Žilinka

BRATISLAVA - Silná dôvera prejavená poslancami Národnej rady SR je nielen veľkou cťou, ale najmä nesmiernym záväzkom. V reakcii na štvrtkové (3.12.) hlasovanie v pléne parlamentu to uviedol úspešný kandidát na generálneho prokurátora Maroš Žilinka.

"Je to záväzok prinavrátiť občanom dôveru v spravodlivosť a presvedčenie, že všetci sme si pred zákonom rovní. To je možné dosiahnuť, len ak prokuratúra bude budovaná ako otvorená a transparentná inštitúcia, ktorá slúži výlučne právu, spravodlivosti a verejnému záujmu," zdôraznil Žilinka, ktorý je pripravený urobiť pre tento cieľ všetko. "Zaslúžia si to občania, ale aj všetci poctiví prokurátori," dodal.

Poslanci NR SR vo štvrtkovej verejnej voľbe rozhodli, že novým generálnym prokurátorom má byť Žilinka. Zvoleného kandidáta má do funkcie vymenovať prezidentka Zuzana Čaputová. Vo voľbe ho podporilo 132 poslancov zo 147 prítomných. Funkčné obdobie generálneho prokurátora je sedem rokov.