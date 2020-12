Bezpečnostná aj Obranná stratégia Slovenska sú predložené na pripomienkovanie

BRATISLAVA - Minister zahraničných vecí Ivan Korčok (nominant SaS) a minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO) predložili do medzirezortného pripomienkového konania návrhy Bezpečnostnej aj Obrannej stratégie SR. Bližšie informácie avizovali na budúci týždeň na tlačovej konferencii.

Nová bezpečnostná stratégia má komplexne reagovať na zmenené bezpečnostné prostredie. „Svet sa zmenil, stal sa menej stabilným, menej predvídateľným, a teda aj menej bezpečným,“ konštatuje sa v stratégii. Tá je postavená na hodnotách, ktoré SR vyznáva, a členstve v NATO a Európskej únii (EÚ). Rezort diplomacie v stratégii pripomína, že pandémia nového koronavírusu spustila novú globálnu krízu a prehĺbila napätie medzi štátmi. "Geopolitické súperenie sa prenieslo na všetky svetadiely a rastie vplyv autokratických štátov. Štáty sú čoraz ochotnejšie siahať k vojenským prostriedkom na presadenie svojich záujmov. Neštátni aktéri sú schopní čoraz vážnejšie ohrozovať záujmy štátov," upozornil.

Rovnako poukázal na oslabovanie multilateralizmu, "eróziu" medzinárodných dohôd, ako aj na dosahy zmeny klímy na svet, dezinformácií na fungovanie demokracií či hybridné a kybernetické hrozby. Základným cieľom novej Obrannej stratégie SR je zachovanie zvrchovanosti, územnej celistvosti a nedotknuteľnosti hraníc. V stratégii sa navrhuje skvalitniť riadenie obrany štátu, zvýšiť kapacity a spôsobilosť Ozbrojených síl SR, zvýšiť podporu obrany štátu, zvýšiť účasť domáceho obranného priemyslu a pripravenosť obyvateľov na obranu štátu. Taktiež aj zabezpečiť potrebné zdroje a ich využitie. Návrh posilňuje aj euroatlantické ukotvenie a zodpovedné členstvo v NATO a EÚ.

"Pri realizácii obrannej politiky sa uplatňujú tieto jej zásady - mierové riešenie sporov a prevencia, odstrašovanie, právo na sebaobranu, primeranosť a komplexnosť. Základným nástrojom obrannej politiky je systém obrany štátu," uvádza sa v materiáli obrannej stratégie. "Nechceme, aby to bol len úradný materiál, ale jasný a zrozumiteľný dokument aj pre verejnosť, ktorá sa zaujíma o dianie okolo nás," povedal Korčok o schválení návrhu na prípravu stratégii vládou. Naď vtedy pripomenul, že aktualizácia oboch bezpečnostných dokumentov je o to dôležitejšia, že stále platia strategické dokumenty z roku 2005, keďže v predchádzajúcom období dokumenty schválené vládou neprerokoval parlament. Predchádzajúci vládny kabinet schválil Obrannú stratégiu SR a Bezpečnostnú stratégiu SR jednohlasne v októbri 2017. Do Národnej rady SR dokumenty neboli predložené, preto ich Slovensko definitívne neodobrilo.