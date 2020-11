Na verejnosť vyšiel ďalší PRIESKUM: Potvrdzuje nastúpený trend Hlasu, Kollár s Matovičom naďalej padajú

Ak by sa voľby do Národnej rady SR konali v novembri, vyhrala by strana Hlas-sociálna demokracia so ziskom 19,1 percenta hlasov. Na druhom mieste by skončilo hnutie OĽANO s podporou 14 percent. Do parlamentu by sa dostalo osem strán. Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus pre TV Markíza.

Zdroj: reprofoto tv markíza

Prieskum sa uskutočnil na vzorke 1 004 respondentov od 18. do 25. novembra 2020. Tretia by bola strana SaS s 12,1 percenta hlasov, ktorá už dobieha OĽaNO. Štvrté miesto tesne získala ĽSNS s 9,6 percentami, pričom jej dýcha na chrbát Smer-SD so ziskom 9,5 percentami.

S veľkým odstupom nasleduje Sme rodina Borisa Kollára s 6,1 percentami, do parlamentu by sa dostali aj členovia Progresívneho Slovenska so ziskom 5,9 percentami. Tesne by sa cez brány parlamentu dokázali dostať aj Kresťanskí demokrati so ziskom 5,1 percent.

Zdroj: reprofoto tv markíza

Pred bránami Národnej rady

Na poli mimoparlamentných subjektov by podľa posledného prieskumu však skončila vládna strana Za ľudí (4,1 percent), ktorá stále klesá. Za ňou by boli strany SMK, Dobrá voľba, Vlasť, SNS, Most-Híd či SPOLU.

Zdroj: reprofoto tv markíza

Prepad Sme rodina a OĽaNO

V porovnaní s októbrovým zberom dát z dielne Focusu je jasné, že najvyšší nárast zaznamenala vládna SaS, rovnako aj Progresívne Slovensko a Pellegriniho Hlas-SD. Najväčší prepad zaznamenala Sme rodina a OĽaNO.