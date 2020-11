Prípad, z ktorého tuhne krv v žilách: Muž (30) sa mal dopustiť zneužívania len 12-ročného chlapca

Reč je o istom 30-ročnom Milanovi z hlavného mesta, ktorý sa tohto skutku mal dopustiť. "Vyšetrovateľ z Dunajskej Stredy obvinil 30 ročného Milana z Bratislavy zo zločinu sexuálneho zneužívania," píše polícia v tlačovej správe, ktorú predložila policajná hovorkyňa v Trnave Mária Linkešová.

Prepuklo to až po priznaní rodičom

To, že o celom prípade sa doteraz nevedelo, môže mať veľa príčin. No jedno je isté, už to viac nezostalo tajomstvom. "Na celý prípad upozornili rodičia dieťaťa, ktorým sa syn po niekoľkých mesiacoch zdôveril," tvrdí polícia. Podľa policajných zložiek zohrali aj v tomto prípade istú úlohu peniaze. Všetko však malo začať úplne nevinne.

Zdroj: Getty Images

Ako celé zverstvo prebiehalo

"Stretnutie muža s 12-ročným chlapcom začalo najskôr nevinne. Obaja sa mali náhodne zoznámiť, začali si vymieňať SMS správy a telefonovať si. Neskôr mal Milan na chlapca naliehať, núkal mu peniaze a snažil sa chlapca zmanipulovať," popisuje priebeh udalostí polícia, no tu to bohužiaľ nekončí. "Za účelom vlastného sexuálne uspokojovania žiadal od maloletého, aby sa pred ním vyprázdnil alebo mu dovolil ho obchytkávať na intímnych miestach," píše sa v tlačovej správe o skutku, z ktorého behá mráz po chrbte.

Trestu neušiel

Krátko po priznaní chlapca sa však policajné zložky rýchlo dozvedeli o koho ide a nasledoval spád udalostí. Ukázalo sa, že muž má toho na rováši viac. "Polícia muža zadržala a ten sa ku všetkému priznal. V minulosti bol už 2 krát odsúdený za majetkovú trestnú činnosť. Obvinený je na základe rozhodnutia súdu stíhaný väzobne," uzavrela polícia, ktorá zároveň apeluje na občanov, aby svoje deti naučili zdôverovať sa vlastným rodičom. Pripomínajú aj linku detskej istoty 11611.

"Deti nemožno nútiť k bozkom ani objatiam, ak samy nechcú. A je potrebné im vysvetliť pravidlá styku s inými osobami, komunikáciu cez telefón a sociálne siete," dodala Linkešová.