Remišová vyzvala koaličných partnerov na riešenie problémov s chladnou hlavou

BRATISLAVA - Koaliční partneri by mali pri riešení problémov pristupovať s chladnou hlavou, bez zbytočných útokov a s konštruktívnymi riešeniami. Vyhlásila to predsedníčka Za ľudí a ministerka investícií Veronika Remišová. Informovala, že pri hlasovaní o ďalšom kole celoplošného testovania na pondelkovom (23. 11.) zasadnutí ústredného krízového štábu sa predstavitelia strany Za ľudí zdržali.

Prioritou je pre nich návrat detí do škôl. Strana chce tiež podľa nej urobiť všetko preto, aby sa koalícia dohodla na spoločnom kandidátovi na generálneho prokurátora. Z koaličnej rady by sa mali podľa Remišovej na verejnosť vynášať najmä výsledky, a nie emócie alebo pocity. "Na koaličnej rade sme sa dohodli na pravidlách fungovania, že sa partneri budú správať korektne a bez osobných útokov," dodala na tlačovom brífingu v budove parlamentu.

Strana má na šéfa Generálnej prokuratúry (GP) SR podľa Remišovej tri kritériá. Aby kandidát nebol vydierateľný, nemal trhliny v osobnom príbehu a aby mal vnútornú energiu a silu presadiť potrebné reformy na generálnej prokuratúre. Návratu detí do škôl sa má podriadiť všetko ostatné, pri hlasovaní o celoplošnom testovaní sa zdržala. "Chceme vedieť, ako budú riešené školy, treba si povedať, či bude testovanie dobrovoľné alebo povinné a ozbrojené zložky majú prísť s plánom, či túto tretiu vlnu testovania dokážu zvládnuť," dodala. "Nepodporíme žiadne ďalšie opatrenia, ktoré by preskočili návrat detí do škôl," skonštatovala.

Zdroj: Topky - Vlado Anjel

Premiér Igor Matovič (OĽANO) sa v utorok ospravedlnil svojim partnerom. Tvrdí, že od utorka, ak bude chcieť niekto verejne spochybňovať rozhodnutia svojich koaličných partnerov, tak im to najprv povie do očí na koaličnej rade. Informoval o tom na profile na sociálnej sieti. V utorok večer majú koaliční lídri rokovať o voľbe kandidáta na šéfa Generálnej prokuratúry (GP) SR. Voľba je naplánovaná na stredu (25. 11.), no môže sa ešte posunúť.