KORONAVÍRUS Odborníci sa obrátili Matovičovi chrbtom: Ďalšie testovanie neodporúčajú

Počas pondelka sa totiž na krízovom štábe muselo o tomto kroku hlasovať viackrát, a to preto, lebo členovia štábu neboli na prvýkrát dohodnutí na forme a rozsahu takéhoto testovania. Rokovať sa má aj dnes poobede.

Celoplošné testovanie neodporúčajú

Konzílium odborníkov sa s Matovičovým plánom nevie zžiť a neodporúčajú ďalšie kolo celoplošného testovania, ktoré navrhol. Antigénové testy by podľa nich mali byť využívané na mobilných miestach a testovanie by malo byť bezplatné a dobrovoľné. Konzílium odborníkov z epidemiológie a infektológie sa do diskusie o testovaní zapojilo včera večer.

V stanovisku uviedli, že sú dôrazne proti celoplošnému testovaniu, ktoré navrhol Matovič. „Konzílium odborníkov neodporúča ďalšie kolá celoplošného testovania najmä preto, že odčerpá energiu už teraz vyčerpaným zdravotníckym pracovníkom,“ odkazujú.

Namiesto povinného celoplošného testovania radšej dobrovoľné a mobilné

Podľa ich názoru by sa antigénové testy mali skôr využiť v obciach s vysokou incidenciou prípadov, pri učiteľoch a starších žiakoch na školách. Testovať by sa mali pacienti a personál v nemocniciach či v DSSkách. Testovať by sa mohli aj zamestnanci v energetike, doprave, policajti, hasiči a ďalšie nevyhnutné zložky na chod štátu a rovnako tak aj zamestnanci veľkých firiem, hlavne automobiliek. „Represia osôb, ktoré sa testovania nezúčastnia, môže vyvolať vlnu nevôle k testovaniu a k ďalším protiepidemickým opatreniam vrátane očkovania,“ uviedli.