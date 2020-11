OSTRÝ duel Fica a Remišovej: Narážky na bábkoherectvo, ale aj slová o strachu opozície!

BRATISLAVA - V nedeľných televíznych diskusiách sa pravidelne stretávajú dva tábory politických brehov a dnes to nebola výnimka. Diváci sa dnes dívali na ostrý duel predsedu Smeru Roberta Fica a vicepremiérky Veroniky Remišovej a predsedníčky Za ľudí. Už zostava diskusie sľubovala ostrý súboj, ktorý skutočne prišiel. Na pretras prišla téma voľby generálneho prokurátora či testovanie.

Prvé poznámky na téme generálneho prokurátora

V koalícii ešte nie je dohoda na kandidátovi na generálneho prokurátora. Prioritou je, aby sa strany dohodli čo najskôr. V diskusnej relácii TA3 V politike to povedala predsedníčka Za ľudí a vicepremiérka Veronika Remišová.

Fico vyhlásil, že všetci poslanci strany sa na voľbe plánujú zúčastniť, ale pravdepodobne sa pri voľbe zdržia. Dodal, že do úvahy možno ešte prichádzajú traja kandidáti, ktorých by mohli podporiť. Kritizoval napríklad Tomáša Honza a Juraja Klimenta.

Fico vidí kandidátov ako spojených s koalíciou

Za ľudí chce, aby bol kandidát nevydierateľný a aby mal ochotu robiť potrebné reformy na prokuratúre. Fico hovorí o politizácii voľby. "Všetci kandidáti na generálneho prokurátora majú blízko k vládnej koalícii," reagoval Fico počas debaty na tému voľby generálnych prokurátorov. "Chápem, že Smeru sa nepáči verejná voľba generálneho prokurátora a ani s jedným z kandidátov nie je poslanec Fico spokojný. Vieme akí boli ich generálni prokurátori," reagovala Remišová. Koalícia sa podľa Fica bojí dať poslancom právo slobodne sa rozhodovať.

"Je asi dobrým znakom, že Smeru ani jeden nevyhovuje," reagovala Remišová a vylúčila politizáciu voľby. Verejná voľba podľa nej umožní občanom skontrolovať, ako poslanci volili. Fico sa pýtal, ako môže byť generálny prokurátor nezaujatý, ak dostane po voľbe zoznam poslancov, ako hlasovali.

Bábkoherectvo a milióny

"Ja rešpektujem, že ste vyštudovali bábkoherectvo a teraz rozhodujete o miliónoch," povedal Fico uprostred diskusie, pričom Remišová len krútila hlavou. "Pán Fico sa tu znižuje k osobným urážkam a ku klamstvám. Ja sa k tomu neznížim. Ja tu nebudem ani klamať a ani osočovať," odpovedala na Ficov výrok Remišová.

"Z pána Fica hovorí strach, lebo už sa kauzy blížia k špičkám Smeru," reagovala na Ficove slová Remišová o tom, že súčasná vláda zlyháva.

Podľa Fica je Jankovská nezmyselne trápená

"Mnohí ľudia sedia vo väzbe nezákonne," povedal Fico s tým, že väzba exšéfa polície Tibora Gašpara a špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika je čisto politická vec. Niektorí policajti či prokurátori podľa neho porušujú zákon. Bývalá štátna tajomníčka ministerstva spravodlivosti Monika Jankovská je vo väzbe nezmyselne trápená, myslí si šéf Smeru-SD. Zopakoval, že agendu, ktorú s ňou riešil, si riadne plnila.

Remišovci chcú komunitné testovanie

Za ľudí navrhuje komunitné testovanie, aby sa prioritne testovali zraniteľné skupiny, napríklad klienti a pracovníci v domovoch sociálnych služieb alebo zdravotníci. Prioritou podľa nej je vrátiť deti do škôl. Ak by bol opäť pokus o celoplošné testovanie s následnými obmedzeniami v prípade neúčasti, Smer-SD sa obráti na Ústavný súd. Školy mali byť podľa Fica už dávno otvorené, pripísal to neschopnosti koalície.