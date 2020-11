Súdna rada predkladá prezidentke návrh na vymenovanie štyroch sudcov

Týka sa to Petra Melichárka a Tomáša Kuruca s pridelením do funkcie hosťujúceho sudcu pre obvod Krajského súdu (KS) v Košiciach, Aleny Moravčíkovej s pridelením do funkcie hosťujúcej sudkyne pre nitriansky obvod a Michaely Bebjakovej s pridelením do funkcie hosťujúcej sudkyne v trenčianskom obvode. Súdna rada zároveň predkladá prezidentke SR návrh na odvolanie šiestich sudcov z dôvodu dovŕšenia veku 65 rokov. Všetci majú v súčasnosti prerušený výkon funkcie.

Taktiež schválila návrh na preloženie troch sudcov na iné súdy. Na Najvyšší súd (NS) SR má byť od 1. decembra preložená Martina Zeleňaková z Krajského súdu (KS) v Prešove a Peter Štift z KS v Bratislave. Marta Šašinková bude má byť od 1. januára 2021 preložená z Okresného súdu (OS) Bratislava II na KS v Bratislave. Odobrila aj návrhy na dočasné pridelenie 11 sudcov na iné súdy.

Súdna rada odsúhlasila vypracovanie kritérií na kandidátov na členov výberových komisií na voľné miesta sudcov a kariérny postup sudcov. Jednotlivé kritériá by mala schvaľovať na zasadnutí 15. decembra. Najbližšie zasadnutie Súdnej rady by sa malo uskutočniť 4. decembra. Jediným bodom programu má byť reforma súdnej mapy.