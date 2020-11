Habera naložil Matovičovi: Vaše výlevy nikoho nezaujímajú... iba nasierajú!

V posledných voľbách Slováci hlasovali za zmenu a ukončili vládu Smeru. Na čelo vládnej koalície sa dostala strana Igora Matoviča, ktorá sa musí navyše pasovať s koronavírusom.

Čoraz častejšie sa však ozývajú hlasy, že premiér sa nespráva tak, ako by sa vo svojej funkcii mal. Jeho štýl politiky sa nepáči ani Paľovi Haberovi.

Zdroj: TV MARKÍZA

„Málokedy komentujem takéto veci, ale teraz budem a podotýkam – nie je to tým, že by som strácal nervy a trpezlivosť, ale preto, že sa mi to nepáči,“ napísal spevák na úvod svojho príspevku.

„Nepáči sa mi spôsob vládnutia súčasnej vlády a hlavne nášho premiéra Matoviča. Byť dobrým politikom a vodcom je niečo úplne iné, ako predvádza on. Jasne mi ukazuje, že sa k premiérskemu kreslu dostal nešťastnou náhodou – zúfalou reakciou ľudí na katastrofálny stav našej politiky a krajiny, ktorá zatiaľ veľa šťastia v podobe dobrých politikov nemala. Je vlastne zázrakom, že máme skvelú prezidentku,” vyhlásil na sieti Instagram.

Zdroj: TASR - Jaroslav Novák

V tomto prípade Habera ani nesúhlasí s klasickou vetou, že národ má takú vládu, akú si zaslúži. „Čo sme ale komu urobili, že máme takéhoto premiéra? Múdrosť a rozvážnosť je mu extrémne vzdialená a snaží sa ju nahrádzať konfrontáciami, diktátorstvom, svojou detinskou urážlivosťou a prehnaným vylievaním svojich pocitov prostredníctvom sociálnych sietí (ktoré už nikoho nezaujímajú, ale o to viac nasierajú). Vlastnosťami, ktoré by nemal mať žiadny dobrý a ani priemerný politik! Robiť opatrenia nie je jednoduché – chápem. Čo nechápem – prečo neplatia pre všetkých rovnako, vrátane politikov,” uviedol hudobník.

Ten dokonca v závere svojím spôsobom vyzval Matoviča na odstúpenie. „Hmm... Ste tu už dlho! Takže – next, please!” vyhlásil Habera, podľa ktorého by niektorí ľudia na Slovensku potrebovali vakcínu na rozum.