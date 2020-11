AKTUÁLNE Premávka na viacerých miestach v Bratislave je spomalená

Dopravu spomaľuje nehoda v mestskej časti Podunajské Biskupice na Odeskej ulici smerom do centra hlavného mesta. Blokovaný tam je jeden pruh.

#NEHODA V Bratislave - Podunajských Biskupiciach na Odeskej smerom do centra, blokovaný je jeden pruh. — Zelená vlna (@zelenavlna) November 18, 2020

Nehoda je aj na D2 za Lozornom v smere do Bratislavy. Blokovaný je taktiež jeden pruh. Stellacentrum upozorňuje, že vodiči si pred Stupavou postoja v kolóne. Kolóna je aj na diaľnici D1 od križovatky Gagarinova v smere na Prístavný most do Petržalky. Zdržanie je aj na D2 v Bratislave za výjazdom Lamač v smere do centra.