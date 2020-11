Doprava v hlavnom meste sa opäť skomplikuje: Polícia upozorňuje na viaceré obmedzenia

BRATISLAVA – Vodiči musia od piatka 22.00 h až do pondelka (30. 11.) rátať s úplnou uzáverou cesty II/502 medzi Svätým Jurom a bratislavskou Račou. Rybničná ulica bude prejazdná. V piatok o tom informovala bratislavská krajská policajná hovorkyňa Lucia Mihalíková.

Od piatkovej polnoci až do nedeľnej (29. 11.) polnoci bude realizovaná aj úplná uzávera v križovatke Prievoz (Rondel) vetvy Bajkalská ulica smerom na Prístavnú ulicu. Od pondelka do štvrtka (3. 12.) sa budú v čase od 22.00 h do 4.00 h realizovať úplné uzávery diaľnice D1 z dôvodu vykonávania montáže značiek sieťového riadenia.

Má ísť o úsek mimoúrovňovej križovatky Trnávka v smere do mesta. Obchádzková trasa povedie na cestu I/63 cez Gagarinovu ulicu. Taktiež ide o úsek mimoúrovňovej križovatky Bratislava – Zlaté piesky v smere z hlavného mesta. Obchádzková trasa bude viesť cez cestu I/61 na cestu na Senec. Polícia preto žiada vodičov, aby pri prejazde uvedenými úsekmi zvýšili svoju pozornosť a rešpektovali dopravné značenia.