KORONAVÍRUS Na Bôriku zasadal krízový štáb: Stanovené sú hlavné ciele a svieti aj termín Vianoc

Jasné ciele

Matovič považuje zvolenie cieľov, kam sa chce vláda dopracovať za najpodstatnejší záver rokovania krízového štábu. Jedným z nich je aj to, dostať čím skôr deti do škôl. Sedemdňovú incidenciu musí Slovensko dostať pod úroveň 750 , ak chce pristúpiť k "semaforovej" politike okresov. So systémom semaforu je podľa premiéra prepojený systém dostávania detí späť do škôl.

Týždeň pred Vianocami by mala byť podľa ambiciózneho cieľu vlády incidencia na úrovni 500 prípadov denne. Tretím cieľom je, aby v nemocniciach pred obdobím Vianoc nebolo viac ako 100 pacientov napojených na pľúcnu ventiláciu. Matovič hovorí, že sa na štábe rozhodovali medzi 2 variantami, pričom hlasovanie za spomínanú možnosť bolo až na dvoch ľudí takmer jednoznačné.

"Dnes sme na štvrtinovej úrovni toho, kde sme bez opatrení mohli byť. Mohli nám ľudia zomierať na chodbách nemocníc," pripomína Matovič.

Ďalšie testovanie, vo vybraných obciach

Minister vnútra hovorí, že predmetom debaty boli aj neuzavreté témy, ako napríklad pendleri či situácia na hraniciach. "Zatiaľ sa nemení režim, napríklad čo sa týka pendlerov, stále platí to, čo je uvedené vo vyhláške ÚVZ," hovorí Mikulec. "V priebehu najbližšieho víkendu prebehne ďalšie kolo plošného testovania vo vybraných obciach a mestách," povedal minister obrany Jaroslav Naď s tým, že zoznam miest upresní rezort v tlačovej správe po tlačovke.

Mikas priblížil, že odberové miesta v týchto dňoch pracujú na tom, aby už v štátnych covid-štatistíkách boli uverejňované aj výsledky z antigénových testov. Matoviča na štábe zaujímal aj názor, či prevažuje názor "zlomenia" krivky pomocou plošného testovania alebo lockdownu. "Hlasovanie dopadlo s dramatickým rozdielom tak, aby sme naďalej využívali plošné testovanie," konštatuje Matovič. Ten ešte nevie presne povedať, akým štýlom sa bude vykonávať nasledujúce masívne testovanie. "To je otázka najbližších dní, potom vás o tom budeme informovať," uzavrel.

Aktualizované 18:15

Ústredný krízový štáb už podľa našich informácií ukončil zasadanie. Očakáva sa prípadný tlačový brífing.

Aktualizované 16:18

Premiér Igor Matovič v ďalšom zo svojich povestných statusov opäť kritizuje vládneho člena Richarda Sulíka za jeho "nesplnenú domácu úlohu" v mene boja proti pandémii. Odkázal, že už sa krokmi SaS nenechá vyrušovať a nebude na nich reagovať. "Takže, KONEČNÁ. Keďže pán minister úplne odignoroval legitímne danú úlohu, nemôžu ľudia viac na jeho nekonanie doplácať. Odteraz až do momentu, kým neklesne počet pozitívnych na zanedbateľné minimum, sa už nenechám vyrušovať žiadnym podrazom zo strany SaS," píše premiér.

Úplné otváranie škôl, čo sa týka druhého stupňa základných škôl a stredných škôl, zatiaľ neprichádza do úvahy. Myslí si to hlavný hygienik SR Ján Mikas, uviedol to v pondelok pred rokovaním ústredného krízového štábu. Ten prišiel na zasadnutie medzi prvými spolu so štátnym tajomníkom ministerstva školstva Ivanom Husárom.

"Ak by sa situácia výrazne zlepšovala, potom je na diskusiu na ústrednom krízovom štábe, či uvoľníme nejakú časť alebo nie," povedal Mikas. Zatiaľ podľa neho platia výnimky, ktoré boli avizované ministrom školstva. Od pondelka sa môžu žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia vzdelávať v malých skupinách na základných a stredných školách, ak im podmienky neumožňujú prístup k dištančnému vzdelávaniu. Rovnako sa od pondelka obnovuje školské vyučovanie aj v stredných špeciálnych školách, odborných učilištiach a praktických školách.

Žiaci druhého stupňa základných škôl sa dištančne vzdelávajú od 26. októbra, zatiaľ do 27. novembra. Rovnako sa z domu vzdelávajú aj žiaci stredných škôl. Vysokoškoláci sa majú vyučovať dištančne do konca zimného semestra. Výnimku majú len žiaci materských škôl a prvého stupňa základných škôl, tí sa môžu vzdelávať v školách prezenčne.

Príchod vládnych predstaviteľov

Krátko po pol tretej dorazili do hotela Bôrik aj minister zdravotníctva Marek Krajčí ale aj premiér Igor Matovič. Prišli tiež minister obrany Jaroslav Naď a minister vnútra Roman Mikulec.

Náklady za doterajšie testovania predstavujú 30 miliónov eur

Rámcové náklady na úkony, ktoré pri doterajších kolách plošného testovania na COVID-19 zabezpečovalo Ministerstvo obrany (MO) SR, sa pohybujú okolo čiastky neprevyšujúcej 30 miliónov eur. V tejto hodnote však nie sú započítané náklady rezortu vnútra a samospráv. Pred pondelkovým rokovaním ústredného krízového štábu (ÚKŠ) to uviedol šéf rezortu obrany Jaroslav Naď (OĽANO).

"Sú to priame náklady, ktoré má rezort obrany plus náklady na personál a zdravotníkov, ktorých zabezpečila armáda," vysvetlil minister. V súvislosti s plánovaným tretím kolom testovania, ktoré sa má týkať miest a obcí, v ktorých bolo pri druhom kole vyše jedného percenta pozitívne testovaných, Naď potvrdil, že menný zoznam bude zverejnený ešte v pondelok. Rozhodnutie o tom, ktorých samospráv sa bude týkať tretie kolo, by sa podľa neho nemalo meniť, definitívne však musí rozhodnúť ÚKŠ. V pondelok chce Naď zverejniť aj dáta z oboch testovacích víkendov za jednotlivé obce a mestá.

VIDEO Jaroslav Naď pred Ústredným krízovým štábom:

V prípade preplatenia nákladov, po ktorých dôrazne volajú samosprávy, spolufinancujúce štátnu akciu, odkázal šéf rezortu obrany na primárnu kompetenciu ministerstva vnútra. Priznal však, že v diskusii, ktorá sa týkala súm za jednotlivé samosprávy, sa ukázali rôzne čísla. "Pri niektorých samosprávach to vychádzalo na 0,60 eura za jedného testovaného, niekde na 3,50 eura. Tie čísla sú naozaj rozdielne a preto je náročné určiť, čo má byť a čo už nemá byť preplatené," povedal. Otázka teraz podľa neho stojí tak, či sa zvolí spôsob preverovania jednotlivých položiek, alebo sa zvolí paušálna suma pre všetky samosprávy a proces vyplatenia tak bude rýchlejší.

Málo testov za nedeľu, čo je za tým?

Minister zdravotníctva Marek Krajčí sa pred štábom vyjadril k tomu, prečo bolo za nedeľu vykonaných v porovnaní s minulými nedeľami tak málo testov - 1 771. Pozitívnych bolo 509. Slováci totiž podľa jeho slov presedlali na antigénové testy, ktoré do denných štatistík prírastkov nie sú zarátavané. "Pravdepodobne si občania cez COVID pasy neaktivujú PCR testovanie, ktoré je neskôr a je menej flexibilné a drahšie," povedal svoju hypotézu pred rokovaním štábu Krajčí. Podľa neho je ale podsatný počet hospitalizácií v nemocniciach, ktorý podľa jeho slov klesá.

VIDEO Marek Krajčí pred zasadnutím: