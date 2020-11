KORONAVÍRUS Mimoparlamentné strany kritizujú plán testovania v prevádzkach s cieľom ich otvorenia

"Takto naozaj nevyzerá zodpovedná stratégia boja s pandémiou. Vláda nemôže delegovať svoje úlohy len tak, ako si práve zmyslí, raz na ozbrojené sily a samosprávy, inokedy zas na synagógy, tanečné štúdiá a ping-pongové kluby. Tí všetci majú zrazu zriaďovať odberné centrá. Pritom mnohé z týchto subjektov sú už dnes na pokraji síl a zdrojov. Štát im má pomôcť, nie naopak," reagoval na sociálnej sieti europoslanec a podpredseda PS Michal Šimečka.

Šimečka zdôraznil, že je potrebné počúvať vedcov, nie každý deň prichádzať s novou improvizáciou. "Premiér vsadil všetko na jednu kartu, plošné antigénové testovanie, napriek pochybnostiam vedeckej komunity. Výsledkom však nie je zrozumiteľná stratégia a jasný plán, ale neistota a neustály chaos," dodal. "Namiesto uceleného plánu máme znova iba ideu a z pandemických opatrení sa stáva burza nápadov. Slovensko nutne potrebuje rozvážny a jasný postup na základe odporúčaní odborníkov, nie nekonzistentné kroky vlády," uviedol predseda KDH Milan Majerský.

Podľa KDH sa vláda zbavuje zodpovednosti

Podľa KDH sa vláda týmto nápadom zbavuje zodpovednosti v zásadných otázkach účinných opatrení v boji s ochorením COVID-19. "Kde sú tie štátom sľúbené odberové miesta pre bezplatné otestovanie kohokoľvek, keď ich náhle majú zriaďovať školy, reštaurácie, divadlá či kostoly," pýta sa Majerský a pripomína, že sektory či dobrovoľníci nemôžu plniť úlohy štátu dlhodobo. Predseda Mosta-Híd László Sólymos sa pýta, ako na návrh premiéra reagujú epidemiológovia. "Sme v takej situácii, aby sme uvoľnili lockdown? A čo hovoria na to majitelia reštaurácií, ktorí od štátu potrebujú finančnú pomoc a podporu, nie ďalšiu záťaž na zabezpečenie pravidelného testovania s pofiderným výsledkom," napísal na sociálnej sieti Sólymos. Skonštatoval, že v stredu sa potvrdilo, že kto s premiérom nesúhlasí, je nepriateľ štátu a kto kladie otázky, je hlupák.

Reštaurácie, fitness centrá, plavárne, školy i cirkvi by sa podľa premiéra Igora Matoviča (OĽANO) mohli podieľať na celoplošnom testovaní na ochorenie COVID-19 a za to by mohli, za určitých dodatočných podmienok, otvoriť svoje prevádzky. Štát by v takomto prípade poskytol materiálne vybavenie a zástupcov vojska či polície. Aby mohli prevádzky zostať otvorené, malo by sa takéto testovanie opakovať približne po troch týždňoch. Prvé testovanie by chcel premiér uskutočniť v závere novembra.