Matovič žiada prevádzky o pomoc: VIDEO Štát nám neponúkol nič, hodnotí Únia fitness centier Slovenska

Premiér zástupcom najviac zasiahnutých oblastí ponúkol, aby sa zúčastnili na celoplošnom testovaní. Za to by mohli za určitých dodatočných podmienok otvoriť svoje prevádzky. Testovanie by tak mali zabezpečiť komunity, ktoré majú záujem o otvorenie svojich prevádzok, štát by v takomto prípade poskytol materiálne vybavenie a zástupcov vojska či polície.

Zástupcovia škôl, reštaurácií, hotelov či fitness centier by sa mali s premiérom stretnúť znova vo štvrtok a v piatok premiér oznámi konečné rozhodnutie. "Takýmto spoločným úsilím by sme mohli dostať viac slobody," povedal Matovič. Aby mohli prevádzky zostať otvorené, malo by sa takéto testovanie opakovať približne po troch týždňoch a prístup do kín, divadiel či plavární by mali iba ľudia s aktuálnym certifikátom. Prvé testovanie by chcel premiér uskutočniť v závere novembra.

Štát nám neponúkol nič

Po stretnutí s premiérom Matovičom sa vyjadrila aj Únia Fitness centier Slovenska. "Tak, ako sme avizovali ráno, štát nám neponúkol nič. Naopak, žiada pomoc od fitness centier, aby zriadili odberné miesta v dňoch 28. až 29. novembra. Vláda potrebuje komunitné testovanie," píšu na sociálnej sieti.

"Z našej strany sme prejavili záujem, vďačne pomôžeme štátu, ale pre nás je tiež dôležité vedieť nejaké konkrétne riešenia," povedal vo videu zástupca Únie fitness centier Slovensko Pavel Kiseľ.