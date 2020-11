KORONAVÍRUS Matovičovi to vytmavila progresívka Bihariová: Sumár série opatrení, ktoré nedávajú zmysel

Bihariová sa zverila v statuse na sociálnej sieti Facebook, kde kritiku opatrení vlády písala priam lyrickým spôsobom. "Najprv sme mali núdzový stav, v ktorom bolo povolené vychádzať von bez obmedzení len uprostred noci. Samozrejme, že nikto nevychádzal. Aj keby chcel, nemal by kam," konštatuje Bihariová.

Zákaz vychádzania aj tam, kde "skapal pes"

"Krátko na to premiér oznámili, že nariaďujú zákaz nočného vychádzania, aby ľudia toľko nežúrovali po nociach. Ťažko to vysvetliť, keďže na Slovensku, aj bez pandémie v krajských mestách skapal pes už o desiatej večer," pokračuje v sarkastickej kritike Bihariová.

Zdroj: Topky/Maarty

Ľudia ako zajatci

Bihariová vo svojej kritike spomína aj celoplošné testovanie s tým, že po ňom mala prísť vytúžená sloboda pre negatívnych občanov. "Medzitým sa teda dvakrát testovala republika. A potom že už dobre bude, keď to ľudia vydržia. No a tu sa diali veci, aké republika od 30-tych rokov nepamätala. Najprv občanov k testom donútili vydieraním, pod hrozbou straty práce a obmedzením slobôd. Niektorým zas povedali, že tí ani nechodiť nemusia, ale nemusia sa báť, lebo do obchodov aj k lekárom im premiér chodiť dovolia. Lenže oni potom zistili, že lekári, sanitky ani pošty ich bez testu nevezmú. Ľudia sa tak stali zajatcami chaotického experimentu, no to už potom vládu viacej netrápilo," pripomína problémy Bihariová.

Organizovanie testovania pomocou lockdownom zničených ľudí

Ružovo rozhodne predsedníčka PS nevníma ani najnovšiu iniciatívu vlády, ktorá chce testovanie robiť iným spôsobom. "A keď už si súdny človek myslel, že experimentálne nápady sme si vyčerpali na štvoro volebných období, tu zrazu premiér oznámili, že majú po ruke ďalší: že by sme sa mohli dávať testovať do aleluja. Ale tentokrát to huncútskejšie premysleli: že by to testovanie namiesto štátu potiahli ľudia – tí, ktorých lockdowníky priviedli na mizinu. No a teda fungovalo by to tak, že ak si kaviareň v Novobani zriadi testovacie miesto, tak ľudia môžu vojsť bez obmedzení do kaviarne vo Vrútkach," dodala Bihariová s tým, že "súdnemu človeku toto zmysel nedáva".