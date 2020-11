Smer-SD nevidí dôvod na predĺženie núdzového stavu: Fico to označil za nezmyselné

"Igor Matovič a jeho ministri si doslova skáču po jazyku, keď jedným dychom hovoria, aké úspešné bolo dvakrát pretestovať celé Slovensko a súčasne pripomínajú, že sa situácia zhoršuje a je potrebné prijímať ďalšie opatrenia," reagoval Fico na stredajšej tlačovej konferencii.

Zdroj: Topky - Maarty

Núdzový stav nemá podľa Smeru-SD žiadny vplyv na vývoj pandémie. Fico zopakoval, že núdzový stav vyhlásili len preto, pretože sa premiér Igor Matovič (OĽANO) bojí protestov. Premiér podľa Fica miluje obmedzovanie ľudských práv a teší sa, že ľudia nebudú môcť ísť 17. novembra protestovať. Podporujú, aby ľudia prišli pokojne a demokraticky vyjadriť svoj názor. Smer-SD pripravuje aj formu svojho vonkajšieho protestu. Nechce, aby bol ich protest spájaný s radikálnymi protestmi.

Zdroj: Topky - Maarty

Ak by bol Smer-SD súčasťou vlády, nepredĺžili by núdzový stav, ponúkli by filozofiu pokoja v štáte. Kiná, divadlá a ďalšie prevádzky musia byť podľa Fica otvorené za dodržiavania hygienických opatrení. Dodal, že vláda má obrovské množstvo peňazí v boji s pandémiou, ktoré neminula. Spor medzi Matovičom a ministrom hospodárstva Richardom Sulíkom (SaS) označil Fico za hru, ktorá obom vyhovuje. Ak by vláda normálne fungovala, Sulík by podľa neho podal demisiu.

Zdroj: Topky - Maarty

Núdzový stav na Slovensku v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu sa predĺži o ďalších 45 dní. Skončiť sa mal dňom 14. novembra. V stredu o tom rozhodla vláda. Zároveň zo schváleného materiálu vyplýva, že od 15. novembra sa zakazuje zhromažďovanie sa viac ako šiestich ľudí, okrem osôb žijúcich v jednej domácnosti.

Zdroj: Topky - Maarty

Smer chce iniciovať referendum o predčasných voľbách

Ak bude opozičný Smer-SD cítiť podporu verejnosti, spustí zber podpisov na vyhlásenie referenda o predčasných parlamentných voľbách. Na stredajšej tlačovej konferencii o tom informoval šéf strany Robert Fico. Zároveň dodal, že má 26 podpisov na iniciovanie mimoriadnej schôdze Národnej rady (NR) SR, na ktorej by chceli vysloviť nedôveru vláde. Kabinet sa však podľa jeho slov nepodarí odvolať, preto je jedinou cestou referendum.

Zdroj: Topky - Maarty

Smer-SD cíti podľa Fica u ľudí vlnu odporu voči premiérovi Igorovi Matovičovi (OĽANO) a vláde. Ak majú ľudia dosť ponižovania, nedemokratických metód či porušovania ľudských práv, Fico ich vyzval k podpore referenda. Pripomenul, že treba nielen podpísať petičné hárky, ale aby bolo referendum úspešné, musí sa ho zúčastniť vyše 50 percent ľudí a z nich má väčšina odpovedať pozitívne.

Zdroj: Topky - Maarty

Fico skonštatoval, že nezaradení poslanci okolo Petra Pellegriniho odmietajú podpísať návrh na zvolanie schôdze na vyslovenie nedôvery kabinetu. Vo štvrtok (12. 11.) ich chce znova osloviť, aby sa k návrhu pridali. Pripomína, že vláda nezvláda verejné financie ani opatrenia v boji proti pandémii. Schôdzu sa podľa Fica podarí zvolať. "Nikdy sa nám nepodarí na schôdzi NR SR 'povaliť' vládu Igora Matoviča, lebo majú 95 poslancov," dodal v tejto súvislosti.

Zdroj: Topky - Maarty

Stranu Hlas-sociálna demokracia, v ktorej poslanci okolo Pellegriniho pôsobia, doteraz nikto neoslovil so žiadosťou o podpísanie návrhu na vyslovenie nedôvery vláde, tvrdí hovorkyňa strany Patrícia Medveď Macíková. "Sme pripravení o tomto návrhu rokovať. Nech sa však už takýto návrh dostane na rokovanie NR SR akýmkoľvek spôsobom, všetci jedenásti poslanci strany Hlas-sociálna demokracia budú hlasovať za vyslovenie nedôvery vláde," dodala.