KORONAVÍRUS ich ničí už dlho: Matovič ponúkol kritických oblastiam riešenie! Pravidelné testovanie komunít

Premiér sa dnes stretne so zástupcami podnikateľov v gastronómii, prevádzkovateľov kín či divadiel, so zástupcami škôl, posilňovní, športových klubov aj cirkví na Slovensku. Chce im ponúknuť svetielko nádeje a vyriešiť "zimnú" situáciu. Včera sa vyjadril, že Slovensko čaká ťažká zima. Na stretnutí sú prítomní aj hlavný hygienik Ján Mikas, minister zdravotníctva Marek Krajčí, ministerka kultúry Natália Milanová a ďalši epidemiológovia.

Druhé kolo máme za sebou: Toto sú VÝSLEDKY! Čaká nás ťažká zima, v hre je pravidelné testovanie

VIDEO Igor Matovič po rokovaní s predstaviteľmi jednotlivých odvetví

19:25 Prevádzky sa do konca roka zrejme úplne neotvoria. "Museli by sme dať tvrdý lockdown, zraziť krivku vírusu a potom by sme mohli znova normálne žiť," povedal premiér. Tlačová konferencia sa skončila.

19:24 Úplné otváranie prevádzok zatiaľ nehrozí ani podľa Mikasa. Ten hovoril o tom, že momentálne jednotlivé oblasti musia diskutovať o tom, či prijmú takéto riešenie. Inak sa prevádzky neotvoria.

19:20 Do odberných miest by ľudia chodili na odbery ako počas plošného testovanie. "Niektoré miesta by zriadili školy, niektoré oblasť kultúry, niekde by ste išli do divadla napríklad. Ľudia keď budú mať certifikát, tak budú mať vstupenku do všetkých oblastí, ktoré sa na tom podieľali," vysvetlil Matovič.

19:07 Deadline na rozhodnutie jednotlivých zástupcov je do piatku.

19:04 Testovanie raz za tri týždne

Plošné testovanie je cesta, ako udržať dobrú epidemiologickú situáciu, uviedol premiér Matovič. Dodal, že otvorenie prevádzaok by spôsobilo, že by pozitívne prípady opäť narástol. "Povedali sme si, že keď uvoľníme všetky prechádzky, urobí nám to nárast nakazených. Za tej situácie som predstaviteľom sektorov ponúkol cestu komunitného testovania ľudí raz za tri týždne. S tým, že by to už nebolo v rukách štátu, ale jednotlivých komunít," povedal.

18:57 Rokovanie už skončilo, minister zdravotníctva Marek Krajčí odišiel bez vyjadrenia k rokovaniu.

18:56 Únia fitness centier Slovenska tvrdí, že štát im na rokovaní neponúkol nič. "Tak, ako sme avizovali ráno, štát nám neponúkol nič."

18:46 Ministerka spravodlivosti Mária Kolková (Za ľudí) sa prihovára za novelu ústavného zákona v súvislosti s predlžovaním núdzového stavu tak, aby zákon reflektoval aktuálnu situáciu. "Tak, ako som už uviedla, keď je potrebné predĺžiť núdzový stav, prihováram sa za zmenu ústavného zákona, aby reflektoval aktuálnu situáciu. Pandémia, ktorej čelíme, nám prináša novú situáciu, ktorú ústavodarca nepoznal a ani nemal ako poznať v čase, keď prijímal ústavný zákon, ktorý určuje hranice pre núdzový stav," uviedla ministerka.

17:49 Premiér, ministri, epidemiológovia a zástupcovia jednotlivých oblastí ešte stále rokujú. Nie je známe dokedy a či dnes vôbec budú známe nejaké výsledky.

17:05 Poslanec Národnej rady (NR) SR a člen predsedníctva strany Za ľudí Miroslav Kollár sa pýta, či nie je zrozumiteľnejšie a adekvátnejšie situácii vyhlásiť núdzový stav na kratší čas, následne vyhodnotiť situáciu a prípadne ho opäť predĺžiť.

16:50 Hnutie OĽANO podporí predĺženie núdzového stavu na Slovensku, proti nebude ani Sme rodina. Vládne OĽANO považuje odporúčanie ústredného krízového štábu (ÚKŠ) na jeho predĺženie za dôležité a oprávnené.

15:32 Generálny sekretár Konferencie biskupov Slovenska Ivan Ružička pred stretnutím uviedol, že ku klasickým omšiam je ešte dlhá cesta. Neobáva sa však, že sa ľudia do kostola nevrátia.

14:45 Podľa predsedu finančného výboru Mariána Viskupiča (SaS) si ľudia a zamestnávatelia v zelených okresoch, kde aj celoplošné testovanie potvrdilo nízku mieru nákazy novým koronavírusom, zaslúžia viac slobody. "Opätovné predlžovanie núdzového stavu na celé územie Slovenska stráca zmysel. Najmä sa degraduje aj jeho samotný význam a použitie," poznamenal. Pracovať podľa neho treba s poctivými analýzami, zamerať sa na najzasiahnutejšie lokality. "Aj to bude cesta, ako sa postupne naučíme s novým koronavírusom žiť," dodal.

14:40 SaS nesúhlasí s predĺžením núdzového stavu o 90 dní, na vláde to nepodporí

Strana SaS nesúhlasí s odporúčaním ústredného krízového štábu, aby vláda schválila predĺženie núdzového stavu o 90 dní. Predseda strany a minister hospodárstva Richard Sulík chce na vláde apelovať, aby sa nepredĺžil na 90 dní. Vie si však predstaviť kompromis napríklad v jeho predĺžení na 30 dní.

14:25 Otváranie prevádzok či uvoľňovanie opatrení v najbližších týždňoch nebude

Uviedol to pred stretnutím vo vládnom hoteli premiér Matovič. "Nejdem sem so žiadnymi pravidlami, chceme viesť diskusiu," dodal.

14:15 Minister zdravotníctva Marek Krajčí je v otázke otvárania prevádzok mierny. Situácia je podľa neho vážne, čísla sa síce lepša, ale nemôžeme si to teraz pokaziť.

14:06 Hlavný hygienik Ján Mikas bol v otázke otvárania prevádzok taktiež zdržanlivý. Zatiaľ nie je jasné, kedy uvidíme prvé výsledky testovania či opatrení na číslach nakazených. Treba vyhodnotiť, aký bude mať plošné testovanie vplyv. Zrušenie povinných rúšok nie je v hre, nikto toto opatrenie nespomínal. Ak by sa situácia zlepšila, mal by byť podľa neho pripravený plán otvárania prevádzok.

14:01 Zákaz nočného vychádzania

Od pondelka sa zrejme nebude vyžadovať certifikát ani potvrdenie o negatívnom teste. Matovič to dnes uviedol v rádiu Expres. Zákaz vychádzania by sa tak zaviedol od 23. do 5. hodiny rána nasledujúceho dňa. Zároveň sa predĺží núdzový stav. Zatiaľ nie je jasné, odkedy presne to bude platiť. Presné opatrenia má schváliť vláda na zajtrajšom rokovaní.

14:00 Krátko pred druhou začali na Bôrik prichádzať zástupcovia jednotlivých oblastí.

Čaká nás ťažká zima...

Rozoberať sa majú o opatreniach počas nadchádzajúcej zimy v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu. Rozprávať sa chce o tom, čo je kto ochotný urobiť, aby získali väčšiu slobodu. "Na zajtra som si pozval ľudí z dotknutých rezortov, aby sme sa rozprávali o tom, ako prežijeme zimu," povedal premiér Matovič pred rokovaním krízového štábu. "Zároveň považujem za dôležité, aby sme týmto ľuďom dali svetielko na konci tunela," uviedol s tým, že potrebujú vedieť, za akých podmienok by mohli znova fungovať. Po tomto víkende je podľa neho situácia medzi okresmi vyrovnaná.

Matovič pripomína, že je na ľuďoch, aby nezaspali na vavrínoch. "Keď budeme opatrní, tak sa môžeme vyhnúť tomu celoslovenskému pretestovaniu a dokážeme nejakými lockdownami prežiť zimu. Ja predpokladám, že ako sa budú dni skracovať, tak zatúžime po väčšej miere slobody. To nás prinúti k tomu, čo môžeme urobiť pre to, aby sme ju dostali," dodal premiér.

Matovič sa podľa vlastných slov obáva, že ak počas zimy na päť či šesť mesiacov ostanú zatvorené rôzne prevádzky, dostaneme z toho "takú ponorku, že nebudeme mať schopnosť bojovať s pandémiou". Zdôraznil, že nás čaká epidemiologicky ťažká zima.