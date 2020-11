Dopravná nehoda v Poprade, auto zrazilo chlapca na kolobežke: Polícia hľadá svedkov

Ako ďalej opisuje, vodička viedla vozidlo v smere od Námestia sv. Egídia ku križovatke so Štefánikovou ulicou. Približne na úrovni obytného domu na Levočskej ulici z pravej strany v smere jazdy vodičky jej spomedzi zaparkovaných vozidiel vošiel do cesty chlapec na kolobežke a došlo tak k zrážke.

Podľa slov polície ho chcela okamžite previezť do nemocnice, posadila ho do svojho vozidla, no počas toho, ako sa presúvala na sedadlo vodiča, chlapec z auta vystúpil a ušiel preč aj s kolobežkou. Uvedenú skutočnosť oznámila žena na polícii. Dopravná nehoda je podľa policajtov v štádiu objasňovania. Akékoľvek informácie k tejto nehode môže verejnosť oznámiť na čísle 158, prípadne formou správy na policajnej stránke na sociálnej sieti.