Ilustračné foto

Zdroj: Getty Images

BRATISLAVA - Na celom Slovensku sa môže v noci objaviť hmla. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal preto výstrahu prvého stupňa. Platiť by mala do pondelka (9. 11.) rána do 10.00 h. Informuje o tom na webovej stránke.