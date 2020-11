Máme sa v novembri pripraviť na tuhú zimu? 100-ročný kalendár nám odpovedá na túto otázku

BRATISLAVA - Do meteorologického začiatku zimy zostáva iba mesiac: Musíme byť v novembri pripravení na sneh a mrazy? Alebo sa môžeme tešiť na posledný, mierny jesenný mesiac? Pohľad do 100-ročného kalendára odhaľuje, aké by mohlo byť počasie v novembri 2020.

Začal sa posledný mesiac jesene. Zatiaľ, čo október bol v znamení premenlivého počasia - od slnečného až po daždivé dni, v novembri by mohla byť treskúca zima. Musíme sa pripraviť na sivý a ľadový november? Storočný kalendár poskytuje prvú stopu, aké by mohlo byť novembrové počasie v lunárnom roku 2020/21.

Storočný kalendár v novembri 2020 s aktuálnou predpoveďou počasia

Ak uveríme predpovedi počasia na 100-ročného kalendára, november začne daždivým počasím. Toto počasie vraj vydrží minimálne do 20. novembra. Slnko by malo presadiť 23. novembra. V tento deň by však malo byť stále chladno. Od 24. novembra 2020 by podľa storočného kalendára malo byť o niečo miernejšie, kým zima konečne nastúpi na 29. deň. Aj vy ste zvedaví, či bude mať storočný kalendár pravdu s predpoveďou počasia na november 2020?

Ako funguje storočný kalendár podľa Maurícia Knauera?

To, čo dnes poznáme ako storočný kalendár, má pôvod v 17. storočí. Pred niekoľkými stovkami rokov napísal Calendarium oeconomicum practicum perpetuum opát Maurícius Knauer. Táto zbierka poveternostných udalostí by mala umožniť mníchom presne predpovedať počasie. Vtedy však išlo o optimalizáciu poľnohospodárstva.

Knauer si sedem rokov viedol presný denník a zaznamenával všetky poveternostné javy. Pri svojom dlhodobom pozorovaní sa opieral o vtedajší astronomický svetonázor. Ľudia už poznali nebeské telesá Mesiac, Saturn, Jupiter, Mars, Slnko, Venuša a Merkúr. Preto opát každému z nich pridelil pravidlo jedného roka. Cez rok 2020 nám vládne Mesiac.

Je 100-ročný kalendár seriózny?

Storočný kalendár v žiadnom prípade nepredpovedá počasie na nasledujúcich 100 rokov. Niektoré vplyvy sa za rok správajú úplne inak, ako ich popísal Knauer, takže musíme na ne vždy brať ohľad. Aby sme to dokázali, musíme poznať aj fázy mesiaca. Väčšina zmien počasia sa zvyčajne deje druhý alebo tretí deň po nove alebo splne. Zatmenie Slnka môže tiež údajne ovplyvniť počasie počas roka.

Meteorológovia na tieto mýty o počasí príliš neveria. Storočný kalendár je „čisté šarlatánstvo“. „Nielen preto, že sa podnebie dodnes zmenilo, pravidlá mnohých farmárov vznikli iba z nádherných riekaniek alebo mýtov, ale nie z pozorovaní,“ vysvetľuje meteorológ Hartmut Graßl v rozhovore pre portál Focus Online.