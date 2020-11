KORONAVÍRUS Testovanie sprevádza chaos, hovorí starosta Drietomy

DRIETOMA - Celoplošné testovanie na ochorenie COVID-19 sprevádza chaos a neinformovanosť. Všetko zostalo na pleciach samosprávy, ktorá to musela riešiť na poslednú chvíľu. Povedal to starosta Drietomy v okrese Trenčín Jaroslav Mego. Nechápe, ako testovanie mohol niekto spustiť.

Ešte vo štvrtok (5. 11.) večer nemali v obci žiadne pokyny alebo oficiálnu relevantnú informáciu, že sa niečo má konať. "Nestihli sme občanov informovať, riešili sme to cez sms a sociálnu sieť. To, čo nám armáda ťažkým spôsobom nejako dopravovala, to by starosta mal dopravené, vyriešené za dve hodiny a nebol by okolo toho celý taký stres. Celé je to chaotické. Dokonca hygiena, ktorá prišla na kontrolu priestorov, nechcela s vojakmi ani hovoriť. V zásade to bolo na pleciach starostov," povedal Mego.

Za nejasné považuje starosta Drietomy aj oprávnenie zdravotníkov. "Nevieme, či je oprávnený zasahovať s nejakými tyčinkami do nosa, či ohrozí niekoho na zdraví. Nevieme, aké oprávnenie má mať zdravotník, ktorý vyhodnocuje testy. Na základe čoho vyhodnotil test, či je pozitívny alebo negatívny. Aké má právne zabezpečenie, ak ho niekto napadne, že ho neoprávnene označil za pozitívneho. Neprebehlo žiadne školenie z hľadiska ochrany osobných údajov, zapisuje sa to halabala. Je v tom neuveriteľný chaos," skonštatoval starosta Drietomy.

Otestovať sa prišla aj Slávka, ktorá pracuje v zdravotníctve. "Som na teste druhýkrát. V porovnaní s minulým týždňom je to rovnaké. Ani sme dlho nečakali, rýchlo sme boli vybavení, čakali sme už len na výsledok. Prišla som, lebo som presvedčená, že je to dobré. Robím v zdravotníctve, takže má to význam. Ja som za. Zúčastnila by som sa aj na ďalšom kole testovania, nerobí mi to problém," dodala. V 45 okresoch sa začalo druhé kolo plošného testovania na ochorenie COVID-19. Ide o tzv. červené okresy, kde počet ľudí s pozitívnym výsledkom testov dosiahol v minulotýždňovom prvom kole testovania hranicu 0,7 percenta.