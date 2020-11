Ostrá debata Remišovej a Tomáša: V hlavnej úlohe antigénové testy

BRATISLAVA - Vicepremiérka a šéfka rezortu investícií Veronika Remišová nespochybňuje vhodnosť využitia antigénových testov pri celoplošnom testovaní na COVID-19. Naopak, nezaradený poslanec Národnej rady SR Erik Tomáš ich použitie pri tomto type akcie nepovažuje za správny krok. Uviedli to v nedeľnej diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12.

Českú krivku sa podľa vicepremiérky podarilo Slovensku zlomiť práve vďaka celoplošnému testovaniu, dôležitými krokmi boli aj prijaté opatrenia a disciplína občanov. Prvým kolom celoplošného testovania sa podarilo podľa jej slov identifikovať a izolovať 35.000 ľudí, ktorí by inak šírili vírus ďalej.

Experti podľa nej tvrdia, že antigénové testy sú dobrým nástrojom zachytenia vysokoinfekčných ľudí. Najviac sa ich využitie ukázalo na Orave či v Čadci. Zdôraznila, že infekčná krivka začala klesať práve po plošnom testovaní. "Hovoriť, že robíme niečo zle, je absolútne scestné," uviedla.

Celoplošné testovanie bolo podľa nej úplne v súlade s Ústavou SR. Hovorí, že ľudia oň majú stále záujem. Hranicu pre druhé kolo sa rozhodli znížiť na 0,7 percenta preto, aby bolo testovanie rovnomernejšie, tvrdí. Budúcnosť vidí v testovaní antigénovými testami na hraniciach, v zdravotníckych zariadeniach či na školách.

Tomáš: Medicínsky úspech je otázny

Logistika celoplošného testovania bola podľa Tomáša zvládnutá vďaka armáde, hasičom, zdravotníkom, policajtom a samosprávam. Medicínsky úspech je podľa neho otázny, považuje za predčasné hodnotiť ho.

Spochybnil vhodnosť použitia antigénových testov na plošné testovanie. Poukázal na nepresnosti, ktoré vznikajú pri takomto type testovania. Remišovej oponoval tým, že napríklad v Liverpoole využívajú na tento účel tri rôzne druhy testov na nový koronavírus.

Tomáš tiež komentoval, že mimoparlamentný Hlas – SD, ktorého je členom, nikdy nevyzval ľudí, aby sa nezúčastnili plošného testovania. Úspech sploštenia krivky pripísal lockdownu. Plošné testovanie je podľa jeho slov vyslovene politickým rozhodnutím premiéra Igora Matoviča, ktorý podľa poslanca nepočúva odborníkov. Tvrdí, že veľa ľudí bolo k testovaniu donútených. Antigénové testy by sa mali používať len v rizikových oblastiach.

Kritizoval aj pomoc malým a stredným podnikom, ktorú označil za priveľmi byrokratickú a pomalú. Slovensko sa v tejto oblasti podľa neho nachádza na predposlednom mieste v rámci Európy.

K balíku sociálnej pomoci vláda pristupuje podľa Remišovej zodpovedne a efektívne. Pomoc bola podľa jej slov jednoduchá a rýchla. Vicepremiérka uviedla, že na Slovensko prichádzajú tri balíky peňazí. Tie budú určené napríklad na podporu pracovných miest, ale aj na inovácie. Pri fonde obnovy z Európskej únie podľa Tomáša ukázala vláda svoj amaterizmus.

"Pevne dúfam a verím, že polícia a prokuratúra má dostatok dôkazov, aby týchto ľudí obvinila," poznamenal Tomáš na margo akcie Očistec. Kritizuje, že novinári vedeli vopred o niektorých policajných zásahoch.

Na vyvodenie politickej zodpovednosti si podľa neho treba počkať na rozhodnutie kľúčových orgánov. Remišová dodala, že ak kompetentní minulých vlád vedeli o existencii "chobotnice", majú niesť politickú zodpovednosť. Ak o nej nevedeli, považuje to za veľkú nezodpovednosť a tvrdí, že títo ľudia by mali by odísť z politiky.