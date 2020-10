KORONAVÍRUS Krajčí o aktuálnej situácii: VIDEO Počet prípadov nebude rásť tak rýchlo ako v Česku

BRATISLAVA - Počet prípadov na Slovensku nebude rásť tak rýchlo ako v Česku vzhľadom na celoplošné testovanie a zákaz vychádzania. Predpokladá to minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO).

Brífing ministra zdravotníctva SR Mareka Krajčího k aktuálnej epidemiologickej situácii

Ako informoval na piatkovej tlačovej konferencii, v súčasnosti je v nemocniciach využitá asi polovica infekčných lôžok, pričom je možné reprofilizovať aj ďalšie. Z pohľadu epidemiologickej situácie sú podľa jeho slov všetky slovenské okresy červené.

Pripustil tiež, že v rámci testovania sa čoraz menej darí zachytávať ľudí bez príznakov nákazy nového koronavírusu a testujú sa viac ľudia s príznakmi. Aktuálne je pre ochorenie COVID-19 alebo pre podozrenie naň v karanténe 1906 zdravotníkov.

Štrnásťdňová incidencia prípadov nového koronavírusu sa zvýšila z 385 na 528 prípadov. Nárast počtu hospitalizovaných označil minister za enormný, stúpol zo 727 na 1237. Namiesto 115 pacientov je na JIS už 210 ľudí. Pľúcnu ventiláciu potrebuje 95 pacientov oproti minulotýždňovým 53. Reprodukčné číslo je 1,25 až 1,55. Denne v nemocniciach zomrie na ochorenie COVID-19 v priemere 18 ľudí.

Kĺzavý medián stúpol z 1728 na 2887. Robí sa aj viac testov, sedemdňový priemer stúpol z 10.042 na 12.457. Podiel pozitívne testovaných predstavuje 19,7 percenta, predtým bol 16,5 percenta. Denný nárast zostal na úrovni päť až desať percent. Čas zdvojnásobenia je v intervale sedem až 15 dní. V skupine nad 65 rokov potvrdili nákazu u 1501 pacientov, pred týždňom ich bolo 1101.

Najviac hospitalizovaných je v Žilinskom kraji, 378, a Prešovskom kraji, 332. "Časť pacientov už aj transferujeme do južnejších nemocníc, kde je situácia oveľa lepšia," povedal šéf rezortu. Tento týždeň vydal tiež pokyn na reprofilizáciu nemocníc v týchto krajoch, ktoré sú v hospodárskej moblizácii z desať na 20 percent. Do mobilizácie sa zapojí aj levočská nemocnica.

Najviac zasiahnutými okresmi sú z pohľadu 14-dňovej incidencie Tvrdošín, Námestovo, Dolný Kubín, Bardejov, Sabinov, Čadca, Ružomberok a Turčianske Teplice. Zlepšenie situácie zaznamenali z hľadiska znásobenia sedemdňovej incidencie v Tvrdošíne, Dolnom Kubíne, Námestove, Bardejove a Liptovskom Mikuláši. Výrazný nárast pozitívne testovaných evidujú v Rimavskej Sobote, Veľkom Krtíši, Komárne, Novom Meste nad Váhom a Kysuckom Novom Meste.

Okresy sa odlišujú aj podielom pozitívnych. V niektorých dosahuje hodnotu 30 percent. Najlepšie sú na tom regióny Podunajskej nížiny a južného Slovenska. Mobilita na Slovensku klesá. Minister i hlavný hygienik SR Ján Mikas vyzvali ľudí, aby naďalej dodržiavali opatrenia. "Je dôležité, aby každý, kto bude mať negatívny test, si nemyslel, že je bezinfekčný," zdôraznil Krajčí. Ako dodal Mikas, každý test má svoje limity. Zdôraznil význam opatrení.

Deti, ktorých rodičia nepôjdu na test, môžu chodiť do školy

Deti, ktorých rodičia sa nedajú cez víkend otestovať na ochorenie COVID-19, môžu chodiť do školy. Odviesť ich tam však musí osoba s negatívnym výsledkom testu. Minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO) to uviedol na piatkovej tlačovej konferencii.

"Rodič, ktorý nemá test, (deti) nemôže do školy zaviesť," vysvetlil minister. Apeluje preto na všetkých rodičov školopovinných detí, ktoré nemôžu ísť do školy samy, aby sa nechali otestovať. Druhou možnosťou je zabezpečiť odvoz dieťaťa do a zo školského zariadenia.

Testovanie rodičom odporučil aj hlavný hygienik SR Ján Mikas. Mohlo by sa podľa neho stať, že by dieťa do školy odprevádzali napríklad starí rodičia, ktorí však tvoria pri ochorení COVID-19 rizikovú skupinu. Prvé kolo celoplošného testovania obyvateľov sa má uskutočniť počas nadchádzajúceho víkendu (31. 10. a 1. 11.).

Smrtnosť na ochorenie COVID-19 nie je na úrovni chrípky

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) netvrdí, že smrtnosť na ochorenie COVID-19 je na úrovni bežnej chrípky. Upozorňuje na to ministerstvo zdravotníctva (MZ) v reakcii na video českej komentátorky, ktoré sa šíri internetom. Informovala o novej štúdii, podľa ktorej je smrtnosť nižšia, ako sa predpokladalo.

"Smrtnosť na bežnú chrípku býva podľa WHO menej ako 0,1 percenta, čo je menej ako spomínaných 0,23 percenta pre ochorenie COVID-19," reagovalo na štúdiu ministerstvo. Poukázalo na to, že jej autor pripúšťa limity analýzy, ktorá vychádza z desiatok iných štúdii, a tie ešte neprešli takzvaným peer-review procesom a nerealizovali sa na reprezentatívnej vzorke populácie, čo môže mať výrazný vplyv na výsledné čísla.

Česká pobočka WHO pripomenula, že za tvrdenia sú zodpovední iba autori a ich závery nereprezentujú postoj Svetovej zdravotníckej organizácie. WHO hovorí, že hoci bude ešte nejaký čas trvať, kým spoznáme skutočnú úmrtnosť na ochorenie COVID-19, súčasné dáta ukazujú, že hrubá miera smrtnosti (pomer počtu hlásených úmrtí k počtu hlásených prípadov - case fatality ratio - CFR) sa pohybuje medzi tromi až štyrmi percentami, smrtnosť (pomer počtu hlásených úmrtí k počtu prípadov infekcie, aj neodhalených - infection fatily rate - IFR) bude nižšia.

Nedávna štúdia Johna P. A. Ioannidisa zo Stanfordskej univerzity v Kalifornii, ktorú zverejnil v bulletine WHO, skúmala pravdepodobnú smrtnosť na ochorenie COVID-19 z pohľadu počtu všetkých infikovaných (IFR). Výskum vychádza zo 61 dostupných štúdií a ôsmich predbežných národných odhadov.

Smrtnosť na ochorenie COVID-19 v 51 skúmaných krajinách predstavovala v priemere 0,27 percenta (skorigované na 0,23 percenta). V krajinách, kde je úmrtnosť menšia ako celosvetový priemer, čiže menej ako 118 úmrtí na milión obyvateľov, kam sa momentálne radí aj Slovensko, predstavuje smrtnosť 0,09 percenta. Naopak v krajinách, kde na milión obyvateľov pripadá 118 až 500 úmrtí, smrtnosť predstavovala 0,2 percenta. V krajinách, kde zaznamenali viac ako päťsto úmrtí na milión obyvateľov predstavuje miera smrtnosti 0,57 percenta.

Miera smrtnosti na ochorenie COVID-19 sa líšila v závislosti od jednotlivých oblastí, čo mohlo byť v dôsledku rozdielneho vekového zloženia obyvateľstva, počtu infikovaných a mŕtvych i ďalších faktorov. Štúdia podotkla, že percentuálna miera smrtnosti je na základe zistených údajov oveľa nižšia, ako sa na začiatku pandémie predpokladalo. Štúdia potvrdila, že riziko úmrtia na ochorenie COVID-19 stúpa s vekom.