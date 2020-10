KORONAVÍRUS Prezidentka sa pravidelne testuje na COVID-19, plošného testovania sa nezúčastní

BRATISLAVA - Prezidentka SR Zuzana Čaputová sa pravidelne každý týždeň dáva testovať na ochorenie COVID-19. Aj z tohto dôvodu sa preto nezúčastní celoplošného testovania obyvateľov Slovenska, ktoré bude tento víkend. Uviedla to v utorok na tlačovej konferencii. Plošného testovania antigénovými testami sa zúčastnia predseda koaličnej strany SaS Richard Sulík aj predsedníčka Za ľudí Veronika Remišová. Opozičný Smer-SD sa nechá otestovať PCR testami.

"Vnímam to ako súčasť zodpovedného výkonu mojich právomocí," povedala hlava štátu. Dôvodom jej pravidelného testovania je aj to, že pri výkone svojej funkcie sa dostáva do kontaktu s rôznymi osobami.

Plošného testovania sa zúčastní aj minister hospodárstva Sulík, potvrdil to hovorca strany SaS Ondrej Šprlák. Dodal, že SaS považuje celoplošné testovanie za správny krok. Ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová sa pôjde dať taktiež otestovať. Minulý piatok (23. 10.) sa tak nechala otestovať v Trstenej na Orave, povedal Michal Dyttert, poverený riaditeľ odboru komunikácie ministerstva informatizácie.

"Poslanci Smeru-SD skôr využijú možnosť individuálneho testovania presnejšími testami, napríklad PCR testom," uviedol hovorca strany Ján Mažgút. Expremiér a líder mimoparlamentného Hlasu-SD Peter Pellegrini sa taktiež pôjde dať otestovať PCR testom, ktorý je spoľahlivý, tvrdí hovorkyňa strany Patrícia Medveď Macíková. "Pán Pellegrini je v úzkom kontakte so svojimi rodičmi, nakoľko si to vyžaduje ich zdravotný stav. Z tohto dôvodu si potrebuje byť istý výsledkom testu," poznamenala Medveď Macíková.