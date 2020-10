Je dôležité, aby ľudia v čase pandémie počúvali hlas vedcov a lekárov, vyzýva občanov prezidentka

Odborníci podľa Čaputovej považujú za potrebné zvýšiť dostupnosť testovania. "Ľudia sa chcú testovať. Počúvam príbehy ľudí, ktorí čakajú niekoľko dní na testy," poznamenala. Bezplatné PCR testy na zistenie nového koronavírusu sú podľa hlavy štátu vecou politického rozhodnutia, kam investovať finančné a ľudské zdroje. "PCR testy sú presnejšie a zachytávajú výskyt ochorenia v širšom časovom pásme," hovorí prezidentka. Myslí si, že dostatočný počet odberných miest by sa mohol zaobstarať aj mobilnou formou, aby bolo testovanie dostupné každému.

Kľúčovým faktorom je podľa prezidentky zníženie mobility. Efekt to prináša aj v iných krajinách, kde majú ľudia obmedzený pohyb. "Ak ľuďom obmedzíme pohyb, je fér, aby ľudia z iných krajín neprichádzali na Slovensko bez kontroly," skonštatovala prezidentka. Dodala, že aj odborníci zdôraznili potrebu kontrol na hraniciach. Využiť by sa mohli aj aplikácie na kontrolu karantény.

Hlava štátu opäť pripomenula, aby zdravotníci, ktorí budú na plošnom testovaní, nechýbali potom v nemocniciach a pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. To isté platí aj pre zdravotnícky materiál a pomôcky. Personálne kapacity by nemali chýbať ani pri dohľadávaní kontaktov. Čaputová skonštatovala, že pri celoplošnom testovaní by sa tiež nemali znížiť vysoké medicínske a hygienické štandardy. Verí, že sa to všetkým zložkám podarí zabezpečiť.

Na margo dezinformácií, ktoré sa o testovaní na nový koronavírus šíria na sociálnych sieťach, prezidentka povedala, že v týchto dňoch sa s nimi Slovensko vyrovná ťažko. "Myslím, že v letných mesiacoch sme zanedbali prácu s dezinformáciami," poznamenala Čaputová.

Prezidentka sa bude zaujímať, či Kollár porušil v sobotu obmedzenia

Prezidentka SR Zuzana Čaputová sa bude zaujímať, či došlo alebo nedošlo k porušeniu pravidiel a obmedzení v súvislosti s autonehodou predsedu parlamentu Borisa Kollára (Sme rodina). Je podľa nej prirodzené, že ľudia sú u ústavných činiteľov citliví na dodržiavanie obmedzení, keďže ich sami komunikujú.

"Je úplne legitímne a v poriadku, že pán Kollár bol na nejakej ceste, pretože ako ústavný činiteľ vykonáva prácu trebárs aj počas víkendu. Je to úplne normálne a prirodzené. Ale tie ďalšie okolnosti, ktoré tam sú, je dobré, aby boli hodnoverným spôsobom zodpovedané," povedala hlava štátu na utorkovej tlačovej konferencii. Otázky o okolnostiach Kollárovho konania sú preto podľa nej na mieste.

Pri sobotnej (24. 10.) nehode v bratislavských Podunajských Biskupiciach sa okrem Kollára zranili aj jeho osobný ochranca a vodič Úradu pre ochranu ústavných činiteľov. Pri nehode pomáhali záchranári štyrom osobám. Udalosť vyšetruje polícia, o presných príčinách zatiaľ neinformovala. Kollárova hovorkyňa Michaela Jurcová uviedla, že stav šéfa parlamentu je stabilizovaný, pričom má zlomený druhý krčný stavec. V utorok podstúpil operáciu, ktorá podľa Jurcovej prebehla úspešne.