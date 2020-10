Poslanci NR SR by mohli rokovať online: Má to jeden háčik, toto je potrebné urobiť

BRATISLAVA - V rokovaní Národnej rady (NR) SR "na diaľku", teda online, odborníci nevidia ústavnú prekážku. Problémom je skôr podľa nich súčasný zákon o rokovacom poriadku NR SR, "ktorý je nadizajnovaný na fungovanie v nevirtuálnom priestore". Bolo by teda potrebné meniť rokovací poriadok NR SR. Zhodujú sa na tom docent ústavného práva Marek Domin z Právnickej fakulty Univerzity Komenského (UK) v Bratislave, ako aj Lucia Berdisová z Ústavu štátu a práva Slovenskej akadémie vied (SAV).

Rokovací poriadok NR SR na viacerých miestach výslovne hovorí o rokovacej sále či o rečníckom pulte. "Zmena zákona by, samozrejme, musela byť prerokovaná podľa platných pravidiel, teda 'fyzicky', no predstaviteľné je, že by sa tak stalo v skrátenom legislatívnom konaní," uviedol Domin o zmene rokovacieho poriadku.

Z hľadiska ústavnosti by prípadné online rokovanie muselo podľa Domina rešpektovať tri zásadné princípy, a to osobný výkon poslaneckého mandátu, verejnosť rokovania NR SR a tajné hlasovanie poslancov o niektorých ústavou určených otázkach. Na bezpečné zabezpečenie všetkých parametrov je podľa Berdisovej dôležité novelizovať zákon o rokovacom poriadku, "nielen sa ho pokúsiť použiť analogicky pre, takpovediac, virtuálne schôdze". Dodala, že pri zasadaní NR SR inak ako fyzickým stretnutím sa poslancov dá inšpirovať úpravami, ktoré zaviedol napríklad Európsky parlament.

Verejnosť rokovania by mohla byť podľa Domina zabezpečená prostredníctvom audiovizuálneho prenosu, napríklad na internete. "Takýto prenos sa, koniec koncov, zabezpečuje už aj dnes," zdôraznil. Zabezpečiť by sa tiež muselo, aby ten, kto sa na schôdzi alebo výbore zúčastňuje, bol skutočne poslanec a nie iná osoba, ktorá napríklad žije v rovnakej domácnosti. Do úvahy podľa neho prichádza napríklad verifikácia prostredníctvom videokamery.

Podľa Domina je otázne, či v súčasnosti je vôbec možné zaistiť skutočne bezpečné tajné hlasovanie prostredníctvom elektronických prostriedkov. "Ako alternatíva prichádza do úvahy hlasovanie poštou, avšak aj tu by bolo potrebné zabezpečiť verifikáciu toho, že ten, kto hlasuje, je skutočne poslanec," skonštatoval Domin s tým, že tajné hlasovanie prostredníctvom pošty sa v súčasnej situácii realizuje napríklad v Akademickom senáte Právnickej fakulty UK. "Tiež sme však neskôr museli 'fyzicky' odhlasovať zodpovedajúcu zmenu rokovacieho poriadku," doplnil Domin.

Októbrová schôdza Národnej rady (NR) SR sa v utorok prerušila do 3. novembra do 9.00 h. Schôdzu prerušili v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu. Viacerí poslanci mali pozitívny test na ochorenie COVID-19 a ďalší sú v karanténe, preto hrozilo, že plénum nebude uznášaniaschopné.