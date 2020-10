Prezidentka podpísala zákony na pomoc kultúre a kreatívnemu priemyslu

Prezidentka Zuzana Čaputová včera podpísala zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry SR, ako aj zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti MK SR v súvislosti s druhou vlnou pandémie COVID-19 – tzv. antiCOVID-ovú novelu 2. Oba zákony schválila Národná rada SR minulý týždeň v skrátenom legislatívnom konaní. "Aj touto cestou by som rada poďakovala pani prezidentke Zuzane Čaputovej za ústretovosť a rýchle podpísanie veľmi dôležitých zákonov pre kultúru v čase pandémie. Okrem covidovej novely pani prezidentka podpísala aj dôležitý zákon o dotáciách pre kultúru a kreatívny priemysel. Bez tohto zákona by sme nemohli pomáhať tak, ako by sme chceli," vyjadrila sa ministerka kultúry Natália Milanová.

"Tento týždeň nás čaká ešte rokovanie s ministerstvom financií a verím, že už čoskoro budeme môcť spustiť pomocnú schému nad rámec Prvej pomoci+ , ktorú na včerajšom rokovaní odobrila vláda," dodala Natália Milanová s tým, že pomoc bude určená pre pracovníkov v kultúre z umeleckých, umelecko-remeselných, remeselných, technických a podporných profesií, ako aj profesií v oblasti audiovizuálnej kultúry a filmového umenia, ktorí pracujú v odvetviach kultúrneho a kreatívneho priemyslu (KKP) ako samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO).

Tzv. antiCOVID-ová novela zmierni dopady koronavírusu na kultúru a kreatívny priemysel. Umelcom sa vďaka zákonu na celý budúci rok zdobrovoľní odvádzanie dvojpercentného príspevku do umeleckých fondov (Literárny fond, Hudobný fond a Fond výtvarných umení). Pokračuje aj ochrana pre usporiadateľov festivalov a ďalších kultúrnych podujatí. Vzťahovať sa bude na tie, ktoré sa mali uskutočniť do 30. júna 2021, no pre pandémiu boli, resp. budú zrušené. Možnosť posunutia platnosti kúpených vstupeniek sa predĺži až do 30. júna 2022. Ak nebude záujemca súhlasiť s náhradným termínom akcie, resp. bude žiadať vrátenie vstupného za už kúpenú vstupenku, organizátor bude mať naďalej na vrátenie peňazí 13 mesiacov od pôvodného termínu podujatia.

Vďaka zákonu sa tiež výrazne rozšíria možnosti podpory z verejnoprávnych fondov -Audiovizuálneho fondu, Fondu na podporu umenia a Fondu na podporu kultúry národnostných menšín. Fondy budú môcť poskytovať priamu pomoc na zmierňovanie mimoriadnych situácií, akou je pandémia COVID-19, čo doteraz nebolo možné.