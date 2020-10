Kritika prišla aj zo strany prezidentky: Odvolávanie rektora STU malo od štandardného procesu veľmi ďaleko

BRATISLAVA – Odvolávanie rektora Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave malo od štandardného procesu veľmi ďaleko. V reakcii na pondelkové (26. 10.) rozhodnutie Akademického senátu (AS) STU, ktorý odsúhlasil odvolanie rektora Miroslava Fikara, to uviedla prezidentka SR Zuzana Čaputová.

Od akademického prostredia podľa prezidentky právom očakávame tie najvyššie štandardy na transparentnosť aj dôvodnosť svojich rozhodnutí. "Včerajšie odvolávanie rektora STU malo od štandardného procesu veľmi ďaleko, počnúc samotným návrhom na odvolanie rektora a končiac priebehom rokovania s vylúčením verejnosti aj médií," uviedla hlava štátu.

Prezidentka pri svojich ďalších krokoch zváži všetky okolnosti rozhodnutia AS STU a svoj postoj k nemu vyjadrí v rámci jej prezidentských kompetencií. AS STU odsúhlasil návrh na odvolanie rektora Fikara. Za jeho odvolanie hlasovalo v pondelok počas zasadnutia AS STU 25 senátorov, proti bolo 14, zdržali sa traja.