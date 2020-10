Dianie na STU nenechalo chladnou ombudsmanku Patakyovú: Akademický senát porušil právo na informácie

Verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová

Zdroj: TASR/Dano Veselský

BRATISLAVA – Akademický senát Slovenskej technickej univerzity (AS STU) porušil zákazom vyhotovovania záznamu právo na informácie. Konštatuje to verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová, ktorá sa zaoberala podnetom týkajúcim sa zákazu vyhotovovania audiovizuálneho záznamu z júlového zasadnutia AS STU.