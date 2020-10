AKTUÁLNE Boris Kollár je po operácii: Lekári prezradili, ako dlho sa bude liečiť

O Kollárovom zdravotnom stave informovala jeho hovorkyňa Michaela Jurcová. "Predseda Národnej rady Slovenskej republiky p. Boris Kollár dnes absolvoval operáciu, ktorá prebehla úspešne," uviedla. Kollár utrpel zranenie a bol prebezený do nemocnice. Má zlomený druhý krčný stavec, liečba a zotavenie bude trvať niekoľko týždňov.

Kollár mal nehodu

Predseda parlamentu skončil v nemocnici po tom, ako mal v sobotu podvečer dopravnú nehodu na križovatke Ulice Svornosti a Mramorovej ulice v bratislavských Podunajských Biskupiciach. Pri nehode sa zranili aj jeho osobný ochranca a vodič Úradu pre ochranu ústavných činiteľov. Ochrankár utrpel ľahké zranenia a vodič sa podrobil lekárskej prehliadke.

Ochrankár poskytol Kollárovi okamžitú prvú pomoc napriek tomu, že sám pri nehode utrpel zlomeniny rebier a poranenie hlavy. "Pri dopravnej nehode utrpel osobný ochranca zlomeniny rebier a tržné poranenie hlavy. Napriek tomu bezprostredne po nehode skontroloval stav predsedu NR SR Borisa Kollára, ktorý si vyžiadal okamžitú prvú pomoc, pri ktorej mu spriechodnil dýchacie cesty a kontroloval životné funkcie až do príchodu rýchlej zdravotnej služby," priblížila hovorkyňa ministerstva vnútra Barbara Túrosová.

Pri nehode pomáhali záchranári štyrom osobám. Udalosť vyšetruje polícia, o presných príčinách zatiaľ neinformovala. Vedením Národnej rady SR je dočasne poverený podpredseda parlamentu Gábor Grendel. Kollár je momentálne hospitalizovaný v nemocnici na Kramároch.

V aute s misskou

O nehode informoval v sobotu na tlačovke k pilotnému testovaniu premiér Igor Matovič. Vyjadrilo sa aj ministerstvo vnútra i Kollárova hovorkyňa. Nikto z kompetentných však neinformoval o tom, že v aute sa viezla aj štvrtá osoba. Neskôr sa ukázalo, že s Kollárom sa v aute viezla aj bývalá finalistka Miss Universe Miroslava Fabušová. To, že sa vo vládnom vozidle nachádzala misska potvrdila.

"Som na JIS-ke. Ťažko teraz hovoriť, aké sú prognózy," priznala pre týždenník Plus7dní. K tomu, čo v sobotu večer robila v aute predsedu parlamentu, sa však vyjadrovať nechcela, hovoriť odmietla aj o ďalších detailoch nehody s tým, že "to nebude komentovať".

Svoje mlčanie napokon prelomila. V reakcii pre portál Ženský web uviedla, že ja na tom zdravotne zle. Aktuálne je stále na JIS-ke a má obrovské bolesti. Misska má zlomených 7 rebier, kľúčnu kosť a štvrtý krčný stavec. Uviedla aj to, prečo bola v aute s predsedom parlamentu. Podľa jej slov si potrebovala dokúpiť lieky na tetániu, ktoré nemali v lekárni Dunajskej Lužnej. Kollár ju preto vzal, keďže to mal cestou. Vracal sa od syna z Mostu pri Bratislave.

O posádke a programe cesty rozhoduje ústavný činiteľ

Civilná osoba by vládne vozidlo využívať nemala, ministerstvo vnútra však uviedlo, že rozhodnutie o programe, cieli cesty i pasažieroch v aute s vodičom z Úradu na ochranu ústavných činiteľov je plne v kompetencii ústavného činiteľa, ktorý túto možnosť využíva.

Túrosová vysvetlila, že ústavní činitelia, ktorí majú pridelené vozidlo s vodičom ÚOÚČ a diplomatických misií MV, ho môžu využívať nepretržite počas výkonu svojej funkcie. "Program a cieľ cesty je plne v kompetencii chránenej osoby. Rovnako je výlučne na jej rozhodnutí aj to, kto sa bude spolu s ňou nachádzať ako pasažier v služobnom motorovom vozidle, ktoré užíva," dodala.

Mikulec si nemyslí, že Kollár porušil zákaz vychádzania

Minister vnútra Roman Mikulec si nemyslí, že predseda parlamentu Boris Kollár v sobotu porušil zákaz vychádzania. Nevedel povedať, či Kollár počas sobotnej autonehody riešil s takzvanou treťou osobou pracovné záležitosti, čo je jedna z výnimiek zákazu. Pripomenul, že je plne na rozhodnutí chránenej osoby, koho bude so sebou viezť v aute. Mikulec ani premiér Igor Matovič s Kollárom o možnom porušení zákazu nehovorili. Matovič sa chce najprv pýtať Kollára na jeho postoj.

Matovič sa bude pýtať

Či osoba, ktorá bola vo vozidle s Kollárom, porušila zákaz vychádzania, bude podľa Mikulca predmetom vyšetrovania. Minister nevedel povedať, či Kollár riešil pracovnú povinnosť, ani kto bola tretia osoba. Avizoval, že sa ho na to bude pýtať.

Ak by bol šéf parlamentu v dobrom zdravotnom stave, Matovič by sa ho podľa svojich slov opýtal na dôvod jeho sobotného konania, a akú úlohu plnil. "Ale vzhľadom na jeho zdravotný stav si počkám na to, keď bude v takom stave, aby som sa ho mohol opýtať, aby mi predtým povedal aspoň svoj postoj, a následne vám poviem svoj," odpovedal premiér v pondelok novinárom.