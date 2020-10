KORONAVÍRUS Krajniak prezradil detaily o Kollárovej liečbe: Bude mimo do konca roka!

VIDEO Vyjadrenie ministra Krajniaka k nehode Borisa Kollára:

Netuší kto bola jeho spoločníčka v aute

"Čaká nás odhadom do konca roka čas rehabilitácie a asi aj odpočinku od práce, kým sa stavec nezrastie," povedal Krajniak dnes na Úrade vlády k nehode Borisa Kollára. Na otázku, či Kollár neporušil možný zákaz vychádzania stanovený vládou, keďže počas nehody s ním bola v aute aj bývalá miss Miroslava Fabušová odpovedal, že netuší o koho ide. "Neviem o tom, že by to pán Kollár porušil a myslím, že ho treba nechať, aby sa k tomu po rekonvalescencii vyjadril. Ešte som toto vyjadrenie nepočul. Neviem kto je pani Fabušová, doteraz som to meno ani nepoznal. Počkám si kým pán predseda Kollár bude mať za sebou aspoň základnú rekonvalescenciu," pokračuje minister Krajniak.

Na nepríjemné otázky odpovie, no údajne až po zotavení

Minister uistil, že otázky predseda parlamentu určite zodpovie, no nie teraz. "Máme s ním skúsenosť, že nikdy neutekal pred otázkami. Tak ako aj doteraz, tak aj teraz by sa pred vás rád postavil, aj keď možno nepríjemné, ale teraz to zo zdravotných dôvodov nie je možné. Treba možno počkať, kým sa spojí s vami aspoň cez telefón," uzavrel minister práce.

Ďalší nominant Sme rodina minister dopravy Andrej Doležal sa dnes okrem otázok k opatreniam vyjadril aj k tejto téme. "Úprimne hovorím, že som ho teraz neotravoval k okolnostiam nehody a v tejto chvíli sa k tomu ani neviem vyjadriť. Nepoznám okolnosti nehody, zatiaľ to čítam len ako vy - z médií," uzavrel Doležal.

VIDEO Doležal k nehode Kollára:

Predseda Národnej rady mal v sobotu podvečer dopravnú nehodu na križovatke Ulice Svornosti a Mramorovej ulice v bratislavských Podunajských Biskupiciach. Záchranári pri nehode pomáhali štyrom osobám. Uviedla to hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby Alena Krčová s tým, že jedného z účastníkov previezli do nemocnice s viacerými zraneniami, štvrtý účastník transport odmietol.

Zdroj: Topky/ Ján Zemiar

Presné príčiny, okolnosti, ako aj miera zavinenia nehody sú v súčasnosti predmetom objasňovania, informujú bratislavskí policajti na sociálnej sieti. "Požitie alkoholických nápojov bolo vykonanou dychovou skúškou u oboch vodičov vylúčené" uviedli.